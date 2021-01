Εδώ και χρόνια ο Τζιμ Κάρεϊ απέχει ως επί το πλείστον από τις κινηματογραφικές παραγωγές έχοντας αφιερωθεί στη (συχνά στρατευμένη) ζωγραφική.

Από τα πινέλα του 59χρονου καλλιτέχνη δεν έχει ξεφύγει η οικογένεια Τραμπ και κατά το παρελθόν ο Καναδός έχει φιλοτεχνήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ως ασθενή με Covid-19 αλλά και ως απειλητικό κομήτη που πλησιάζει την Γη.

Innocent people are now being slaughtered, families ruined and childrens’ lives destroyed. All in his name. If the Craven Republican Senate allows this vile miscreant to continue encouraging devisiveness, the “Trump Presidency” will become an EXTINCTION LEVEL EVENT. pic.twitter.com/RW4cHF0WDq