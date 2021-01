Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν η πρωταγωνίστρια του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve» στην Times Square της Νέας Υόρκης, που για πρώτη φορά έγινε χωρίς live κοινό λόγω πανδημίας.

Η 51χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή, ανάμεσα σε οδοφράγματα και μεταλλικά κιγκλιδώματα που είχαν στηθεί σε μια άλλοτε γεμάτη πλατεία με χιλιάδες κόσμου, η οποία χθες ήταν σχεδόν άδεια.

Ενώ ερμήνευε το καινούργιο της τραγούδι «In The Morning», η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε μια μικρή παύση για να μιλήσει για τη χρονιά που πέρασε. «Το 2020 σχεδόν τελείωσε. Τα καταφέραμε. Αν μας δίδαξε κάτι αυτή η χρονιά, είναι να είμαστε ευγνώμονες για όσα έχουμε- να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή», είπε συγκινημένη. «Χάσαμε πολλούς, πάρα πολλούς», πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια.

Η κάμερα στράφηκε κάποια στιγμή στον αρραβωνιαστικό της Άλεξ Ροντρίγκεζ, που παρακολουθούσε την παράσταση, με την Τζένιφερ Λόπεζ να ερμηνεύει με το τραγούδι «Dance Again».



«Οπότε απόψε θα ζήσουμε, θα αγαπήσουμε και θα χορέψουμε ξανά. Και θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε. Πριν από 20 χρόνια, είπα αυτό το τραγούδι, και ποτέ άλλοτε δεν το χρειαστήκαμε περισσότερο από ό,τι απόψε», πρόσθεσε και συνέχισε με το «Waiting For Tonight» πριν περάσει στο «Dream On» των Aerosmith, κάνοντας φινάλε με το «Dance Again».

Μετά την εμφάνισή της, η τραγουδίστρια θυμήθηκε και μια διαφήμιση που γύρισε στο μετρό της Νέας Υόρκης, το προηγούμενο βράδυ.

«Η χθεσινή νύχτα ήταν τόσο σουρεαλιστική! Ήμουν μέσα σε ένα συρμό για ένα βίντεο που κάναμε και όλο το τρένο είχε αφίσες #JLOBEAUTY. Ένιωσα τόσο ευτυχισμένη σκεπτόμενη εκείνο το μικρό κορίτσι που κάποτε διάβαζε περιοδικά μέσα σε αυτό ακριβώς το τρένο! Ήταν μια στιγμή που ένιωσα τόσο ευγνώμων για αυτό το ταξίδι και όλους εσάς! Ξέρω πως η χρονιά ήταν από τις πιο δύσκολες αλλά συνεχίστε να ονειρεύεστε. τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα κάθε μέρα και ανυπομονώ για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που μας περιμένουν!», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter.

Last night was so surreal!!!! I was riding the 6 and S trains to Times Square for a lil video we did for the show tonight. The whole train had all the #JLOBEAUTY posters ... and I was overwhelmed thinking about that lil girl who used to read magazines on that very same train!! pic.twitter.com/btJNCRyOqZ