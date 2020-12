Κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης αντιμετωπίζει ο σχεδιαστής Alexander Wang, καθώς ένα μοντέλο αποκάλυψε πως τον παρενόχλησε σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη.

Ο Owen Mooney δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, όπου μίλησε με λεπτομέρειες για την εμπειρία του με τον διάσημο σχεδιαστή. Όπως είπε, τον συνάντησε σε πάρτι, σε κλαμπ της Νέας Υόρκης, το 2017 όπου ο Alexander Wang φέρεται να προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες, αγγίζοντάς τον στα γεννητικά όργανα.

«Ήμουν μόνος μου σε κάποια φάση και ένας τύπος δίπλα μου προφανώς εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως δεν μπορούσε να κουνηθεί κανείς και απλώς άρχισε να με αγγίζει. Κανονικά- έπιασε το πόδι μου, μετά τον καβάλο, πάγωσα εντελώς επειδή είχα πάθει σοκ. Και κοιτάζω αριστερά μου να δω ποιος ήταν και βλέπω αυτόν τον πραγματικά πολύ διάσημο σχεδιαστή. Δεν το πίστευα πως μου έκανε κάτι τέτοιο. Έπαθα ακόμη μεγαλύτερο σοκ», είπε ο Mooney.

Ενώ στο πρώτο βίντεο δεν αποκαλύπτει το όνομα του σχεδιαστή, λίγο αργότερα, σε νέο βίντεο τον κατονομάζει όταν κάποιοι χρήστες μαντεύουν το όνομα, το οποίο επιβεβαιώνει. «Αυτό το σχόλιο με εξέπληξε επειδή το βρήκε», λέει με αφορμή το μήνυμα ενός χρήστη. «Φαίνεται πως ο Alexander Wang είναι μεγάλο σεξουαλικό αρπακτικό», συνεχίζει ο Mooney και καταλήγει, «υπάρχουν πολλοί ακόμη που τους έκανε το ίδιο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποκαλυφθεί».

Reply to @hannah_mantanna yep, Alexander Wang is a sexual predator, pass it on ##fyp ##foryoupage

Ο λογαριασμός S—t Model Management, που παρακολουθεί αναρτήσεις μοντέλων και κοινοποίησε πρώτος τους ισχυρισμούς του Owen Mooney, κάλεσε σε μποϊκοτάζ του σχεδιαστή «για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματα».

«Ο Alexander Wang κατηγορείται εδώ και χρόνια για σεξουαλική παρενόχληση. Αντί να κρύβουμε κάτω από το χαλί τέτοιες περιπτώσεις, καιρός να κάνουμε κάτι», ανέφερε σε σχετική ανάρτηση, δημοσιεύοντας περισσότερους παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον του σχεδιαστή, με κάποιον να υποστηρίζει πως ο Wang τού έριξε MDMA στο ποτό και άλλον πως τον παρέσυρε στο δωμάτιό του ένα βράδυ.

Ανάλογη στάση κράτησε και το The Model Alliance, που εργάζεται για την προώθηση «δίκαιης αντιμετώπισης, ίσως ευκαιριών και θεμιτών πρακτικών στη βιομηχανία της μόδας», που ανακοίνωσε πως «στηρίζει όσους έχουν μοιραστεί δημοσίως κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Alexander Wang». Η ανακοίνωση, που δημοσίευσε πρώτο το WWD γράφει: «Ας είμαστε ξεκάθαροι: Η έλλειψη διαφάνειας στη βιομηχανία της μόδας καθιστά όλα τα μοντέλα ευάλωτα σε κακοποίηση, ανεξάρτητα από το φύλο ή την ταυτότητα φύλου τους».

@shitmodelmgmt @diet_prada thank you for bringing these allegations to light. #Time4RESPECT @AlexanderWangNY pic.twitter.com/0FdFMwNqQs