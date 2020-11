Η βασίλισσα Ελισάβετ φόρεσε για πρώτη φορά μάσκα σε δημόσια εμφάνιση, από την αρχή της πανδημίας.

Η 94χρονη φόρεσε μάσκα σε τελετή που έγινε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ αυτή την εβδομάδα, για τη σημερινή Κυριακή της Μνήμης, ημέρα με την οποία η Βρετανία τιμά τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο.

Η μαύρη μάσκα με λευκό περίγραμμα εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε από την Άντζελα Κέλι, την προσωπικό σύμβουλο της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία σχεδιάζει τα περισσότερα ρούχα της, σύμφωνα με το πρακτορείο PA.

The Queen honours the Unknown Warrior - an unidentified British serviceman who died on the #WW1 battlefields, & was buried @wabbey 100 years ago.



The grave of the Unknown Warrior remains a solemn tribute to all service personnel who have lost their lives in combat #LestWeForget pic.twitter.com/JARWNPP4Ys