Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο σπουδαίος Σκωτσέζος ηθοποιός, Σον Κόνερι.

Εκτός από πολυβραβευμένος ηθοποιός υπήρξε και παραγωγός ταινιών κινηματογράφου ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο πρώτος ηθοποιός που υποδύθηκε τον μυθιστορηματικό πράκτορα Τζέιμς Μποντ. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε επτά ταινίες Μποντ.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του τιμήθηκε με πληθώρα βραβείων και διακρίσεων, ανάμεσά τους Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου στην ταινία Οι Αδιάφθοροι (The Untouchables).

Τον Ιούλιο του 2000 είχε χριστεί ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

2008, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου

DR. NO: Όταν ο Μποντ συναντά την Χάνι

Ο Κόνερι είχε γεννηθεί στο Φάουντενμπριτζ στο Εδιμβούργο και ήταν γιος της Euphemia "Effie" McBain, καθαρίστριας, και του Τζόζεφ Κόνερι, εργάτη σε εργοστάσιο και οδηγού φορτηγού.

Ο πατέρας του ήταν Καθολικός με ιρλανδο-σκωτική καταγωγή, ενώ η μητέρα του ήταν Σκωτσέζα Προτεστάντισσα. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι τον αποκαλούσαν Σον, με το μεσαίο του όνομα, πολύ πριν γίνει ηθοποιός.

Goldfinger



Στα 14 εγκατέλειψε το σχολείο και το πρώτο του επάγγελμα ήταν γαλατάς στο Εδιμβούργο. Ακολούθως κατατάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό, αλλά απολύθηκε λόγω προβλημάτων υγείας και επέστρεψε στην παλιά του δουλειά κάνοντας διάφορες εργασίες όπως οδηγός λεωφορείου, εργάτης, μοντέλο για το κολέγιο Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου,στιλβωτής φερέτρων και μπόντι μπίλντερ.

1971, στο περιθώριο των γυρισμάτων της ταινίας Diamonds Are Forever (Τα διαμάντια είναι παντοτινά)

1964, στο φιλμ του Άλφρεντ Χίτσκοκ, Marnie

Το 1953 έλαβε μέρος στο διαγωνισμό Mr Universe χωρίς να κερδίσει. Ωστόσο εκμεταλλεύτηκε το ταξίδι του στο Λονδίνο συμμετέχοντας σε οντισιόν για μία θεατρική εκδοχή του South Pacific, καταφέρνοντας να πάρει τον πρώτο του ρόλο. Το 1957 έπαιξε στην πρώτη του ταινία, στο θρίλερ No Road Back.



Η εντυπωσιακή άνοδος του Κόνερι έγινε με τον ρόλο του μυστικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ. Συνολικά εμφανίστηκε σε επτά ταινίες Μποντ. Οι έξι ήταν παραγωγής της EON και μία ήταν ανεπίσημη αναπαραγωγή του Thunderball από την Warner Bros



Τον ηθοποιό είχαν «ανακαλύψει» οι Χάρι Σάλτζμαν και Άλμπερτ Μπρόκολι, μετά την άρνηση άλλων υποψήφιων ηθοποιών για το ρόλο του Μποντ, μεταξύ των οποίων ο Ντέιβιντ Νίβεν (ο οποίος αργότερα έπαιξε τον Μποντ στην παρωδία του 1967 Casino Royale), ο Κάρι Γκραντ και ο Τζέιμς Μέισον. Ο χαμηλός προϋπολογισμός ανάγκασε τους παραγωγούς να προσλάβουν έναν άγνωστο ηθοποιό που έμελλε να γίνει ένας από τους αναγνωρίσιμους ηθοποιούς στον πλανήτη.

Ο Κόνερι εμφανίστηκε σε μερικές από τις πιο κλασικές ταινίες του κινηματογράφου μεταξύ των οποίων τα φιλμ The Man Who Would Be King, The Name of the Rose (Το Όνομα του Ρόδου) και The Untouchables.

Ενσάρκωσε τον Βρετανό πράκτορα στις ταινίες Dr No (1962), From Russia with love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You only live twice (1967), Diamonds are forever (1971) και Never say never again (1983).



Ο δημιουργός του Τζέιμς Μποντ, Ίαν Φλέμινγκ, δεν ήταν ικανοποιημένος με την επιλογή του ηθοποιού για την ενσάρκωση του ήρωά του, καθώς θεωρούσε ότι λόγω της φυσικής του διάπλασης και του παρουσιαστικού του δεν θα φαινόταν τόσο εκλεπτυσμένος. Ωστόσο, άλλαξε γνώμη μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας και εικάζεται πως ο Κόνερι αποτέλεσε την «έμπνευση» του Φλέμινγκ για την σκωτο-ελβετική καταγωγή του Μποντ που αποκαλύπτεται σε επόμενα μυθιστορήματα.

