Η σταρ του ριάλιτι RuPaul's Drag Race, Brita Filter, μίλησε ανοιχτά για το πώς το διαδικτυακό bullying που υπέστη το τελευταίο διάστημα την οδήγησε σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και κοκαΐνης, που κόντεψε να αποβεί μοιραία.

Η drag performer εμφανίστηκε στο Sean L. Show και μίλησε για το πώς ο κακοποιητικός λόγος που λάμβανε, μετά τη συμμετοχή της στον 12ο κύκλο του δημοφιλούς αμερικανικού ριάλιτι, επηρέασε την ψυχική της υγεία, οδηγώντας την τελικά στην κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ και σε μια απόπειρα αυτοκτονίας.

«Έμπαινα στα social media και υπήρχαν εκατοντάδες μηνύματα κάθε μέρα. Ήταν πολύ για να το διαχειριστώ» εξομολογήθηκε στον παρουσιαστή Sean Lyons. «Όταν κάποιος σου λέει να πεθάνεις και πόσο απαίσιος άνθρωπος είσαι, προσπαθείς να το αντιπαρέλθεις, αλλά σε επηρεάζει από ένα σημείο και μετά».

Η διάσημη Νεοϋορκέζα drag queen δήλωσε ότι το bullying ξεκίνησε εξαιτίας της ταραχώδους σχέσης που ανέπτυξε στο ριάλιτι με τη συνδιαγωνιζόμενή της, Aiden Zhane. Η Brita δήλωσε ότι, κάποια στιγμή, ένας άνδρας απείλησε να τη ρίξει στις γραμμές του τρένου, αν την έβλεπε ποτέ στο μετρό. Μάλιστα, η διαδικτυακή κακοποίηση ξέφυγε ακόμα περισσότερο όταν το Drag Race άρχισε να μεταδίδεται και σε άλλες χώρες, τροφοδοτώντας περισσότερο τις αυτοκτονικές της τάσεις.

«Προσπάθησα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Ξύπνησα στο πάτωμα του δωματίου μου ύστερα από υπερβολική δόση κοκαΐνης, αλκοόλ και φαρμάκων. Έκανα εμετό και λιποθύμησα την επόμενη μέρα. Και ήξερα ότι έπρεπε να κάνω κάτι, γιατί θα έβλαπτα τον εαυτό μου. Έπρεπε να κάνω ένα βήμα πίσω».

Η performer απενεργοποίησε έκτοτε όλους τους λογαριασμούς της στα social media, εκτός από το Instagram, και περνά χρόνο με την οικογένειά της στη Χαβάη, δηλώνοντας ευτυχής και υγιής. «Είμαι ευγνώμων που μπορώ να κάνω τη διαφορά και να κάνω τους άλλους να ελπίζουν».

Η Brita Filrer δεν είναι η πρώτη συμμετέχουσα του Drag Race που μιλά ανοιχτά για τη διαδικτυακή κακοποίηση που υπέστη από τοξικούς φαν του ριάλιτι. Πρόσφατα, κι άλλες drag queens, μεταξύ των οποίων οι Heidi N Closet, Mayhem Miller, Widow Von'Du, Mariah Paris Balenciaga, Latrice Royale και The Vixen, συμμετείχαν σε ένα βίντεο όπου μοιράζονταν τις δικές τους ιστορίες bullying και διαδικτυακής κακοποίησης.

Η Von'Du επίσης εγκατέλειψε το Twitter τον περασμένο μήνα, εξαιτίας των σχολίων που λάμβανε από τους φαν του σόου. «Τα καταφέρατε! Απομακρύνατε ακόμα ένα μαύρο άτομο από αυτό που αγαπά» δήλωσε σε ένα tweet. «Προσπαθώ να είμαι δυνατή, αλλά όλοι εσείς με κάνετε να νιώθω σαν να πρέπει να μισώ τον εαυτό μου, και, μαντέψτε, κερδίσατε».

