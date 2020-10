Για την προεκλογική εκστρατεία του Κάνιε Γουέστ, τον Σεπτέμβριο, δαπανήθηκαν 3 εκατ. δολάρια από δικά του χρήματα, ενώ συγκέντρωσε μόλις 2.782 δολάρια.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τις εκθέσεις της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ που δημοσίευσε ο Μπεν Τζέικομπς του New York Magazine, ο οποίος αποκάλυψε τις προεκλογικές δαπάνες.

«Από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν κατά την εκστρατεία του Kanye West, τα 1.582 δολ. προήλθαν από συνεισφορές κάτω των 200 δολαρίων. Έλαβε επίσης δύο συνεισφορές, μία από 1.000 δολαρίων και μία 200 δολαρίων» ανέφερε ο δημοσιογράφος στο Twitter.

Στη συνέχεια πρόσθεσε νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας δώρισε -όχι δάνεισε- 2.113.002 δολάρια στην προεκλογική του εκστρατεία, εκτός από τα 9,76 εκατ. δολάρια που έχει δανείσει.

