Ο Ρικ Μοράνις, πρωταγωνιστής της ταινίας «Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά» (Honey I Shrunk the Kids) αναρρώνει μετά από επίθεση που δέχθηκε στη Νέα Υόρκη.

Ο 67χρονος ηθοποιός των Ghostbusters περπατούσε στο Central Park West κοντά στην 70th Street στις 7.30 το πρωί -τοπική ώρα- όταν κάποιος τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές δημοσίευσαν στο Twitter υλικό από την επίθεση την Παρασκευή.

Το βίντεο δείχνει έναν άντρα να τρέχει προς το μέρος του Μοράνις και τον χτυπά με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να πέσει στο έδαφος, πριν ο άγνωστος φύγει.

Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε καμία σύλληψη και ζήτησαν την βοήθεια των πολιτιών για την ταυτοποίηση του δράστη.

Ο Ρικ Μοράνις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου ανέφερε πόνο στο κεφάλι, τον γοφό και την πλάτη πριν δώσει κατάθεση για το περιστατικό όπως προβλέπεται.

Συνεργάτες του είπα στο CBS News πως είναι «καλά, αλλά ευγνώμων για τις σκέψεις και τις ευχές όλων».

🚨WANTED🚨for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500👀Seen him? Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk