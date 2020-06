Η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε οργή εναντίον της, με tweets που έκανε σχετικά με την εμμηνόρροια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν τρανσφοβικά.

Το Σάββατο, η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, μοιράστηκε έναν σύνδεσμο προς άρθρο με τίτλο: «Δημιουργία ενός πιο ισότιμου κόσμου μετά την COVID-19 για άτομα με εμμηνόρροια». Η Ρόουλινγκ σχολίασε: «"Άτομα με εμμηνόρροια". Είμαι σίγουρη ότι υπήρχε μια λέξη για αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιος να με βοηθήσει...Wumben; Wimpund; Woomud;»

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

Το σχόλιο της προκάλεσε αμέσως αντίδραση από άτομα που την αποκάλεσαν «τρανσφοβική» και επεσήμαναν ότι δεν είναι μόνο γυναίκες που έχουν εμμηνόρροια.

«Άνδρες trans που δεν έχουν ακόμη κάνει τη μετάβαση, έχουν ακόμα εμμηνόρροια». ένα άτομο επεσήμανε. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ξέρω ότι το γνωρίζετε αυτό γιατί σας το έχουν πει επανειλημμένα, αλλά οι άνδρες transgender μπορούν να έχουν εμμηνόρροια».

«Οι non-binary έχουν εμμηνόρροια. Εγώ, μια 37χρονη γυναίκα με μήτρα, δεν έχω εμμηνόρροια εδώ και μια δεκαετία. Οι γυναίκες δεν καθορίζονται από την περιόδό τους», αναφέρει άλλο σχόλιο.

Πολλοί επέκριναν επίσης την συγγραφέα που χωρίς καμία αφορμή αποφάσισε να κάνει αντι-τρανς tweets ενώ είναι σε εξέλιξη ολόκληρος αγώνας για τη φυλετική ισότητα και τον ρατσισμό.

Η Ρόουλινγκ προσπάθησε στη συνέχει να υπερασπιστεί τι το tweet της με ένα άλλο σχόλιο το οποίο επέκρινε την ιδέα ότι το βιολογικό φύλο ενός ατόμου δεν είναι πραγματικό.

«Εάν το φύλο δεν είναι πραγματικό, δεν υπάρχει έλξη για το ίδιο φύλο. Εάν το φύλο δεν είναι πραγματικό, η πραγματικότητα των γυναικών παγκοσμίως διαγράφεται. Γνωρίζω και αγαπώ τους τρανς ανθρώπους, αλλά η διαγραφή της έννοιας του φύλου καταργεί την ικανότητα πολλών να συζητούν ουσιαστικά τη ζωή τους. Δεν είναι μίσος να λέμε την αλήθεια », έγραψε.

«Η ιδέα ότι οι γυναίκες σαν εμένα, που δείχνουν κατανόηση για τους trans ανθρώπους εδώ και δεκαετίες επειδή είναι ευάλωτοι με τον ίδιο τρόπο όπως οι γυναίκες στην ανδρική βία -«μισούν» τους trans γιατί πιστεύουν ότι το φύλο είναι πραγματικό και έχει ζωντανές συνέπειες - είναι ανοησία», είπε

Η Ρόουλινγκ πρόσθεσε ότι υποστηρίζει τα δικαιώματα των τρανς και αντέκρουσε τον χαρακτηρισμό «TERF» (ριζοσπαστικός φεμινισμός που αποκλείει τις τρανς). «Σέβομαι το δικαίωμα κάθε τρανς ατόμου να ζει με οποιονδήποτε τρόπο το κάνει να αισθάνεται αυθεντικό. Θα πορευόμουν μαζί σας εάν είχατε διακριτική μεταχείριση λόγω του ότι είστε τρανς. Ταυτόχρονα, η ζωή μου διαμορφώθηκε από το να είμαι γυναίκα. Δεν πιστεύω ότι είναι μίσος να το λέω», έγραψε.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.