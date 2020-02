Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε 35 ετών και το γιόρτασε παρέα με τα παιδιά του και την σύντροφό του, που του έκανε έκπληξη με ένα πανάκριβο δώρο.

Η διάσημος ποδοσφαιριστής γιόρτασε την Τετάρτη τα γενέθλιά του, όχι παίρνοντας «ρεπό» όπως θα περίμενε κανείς, αλλά συμμετέχοντας κανονικά στην προπόνηση της Juventus, που του ευχήθηκε με ένα βίντεο στα social media. Ο Ρονάλντο το αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του γράφοντας: «Χρόνια μου πολλά»

Ο πρώην παίκτης των Manchester United και Real Madrid δέχθηκε δεκάδες ευχές από φίλους του ποδοσφαιριστές -και όχι μόνο, ανάμεσά τους οι Blaise Matuidi και Merih Demiral, που αμφότεροι δήλωσαν έκπληκτοι με την ηλικία του, ενώ ευχές έστειλε και ο παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν, μεγάλος φαν του Ρονάλντο.

Happy 35th Birthday ⁦@Cristiano⁩ - here’s your gift...you know you want to.... pic.twitter.com/mkrHu5G7yD