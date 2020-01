Άνθρωποι Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα κάνει το θεατρικό του ντεμπούτο στην σκηνή του Λονδίνου

Ο πρωταγωνιστής του «Call Me By Your Name» θα παίξει στο «4,000 Miles» της Amy Herzog, που θα ανέβει στο Old Vic theatre