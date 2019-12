Από τη Νότια Αφρική είναι η νέα Miss Universe που το βράδυ της Κυριακής φόρεσε το στέμμα της διάκρισης στην τελετή στην Ατλάντα.

Η 26χρονη Zozibini Tunzi κατέκτησε τον τίτλο στον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς, καταφέρνοντας να διακριθεί ανάμεσα σε 90 ακόμη γυναίκες από διάφορες χώρες και περιοχές.

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A