Έξαλλος έγινε ο Έλτον Τζον στη διάρκεια συναυλίας του, όταν αντιλήφθηκε πως άντρες της ασφάλειας έβγαλαν έξω μια γυναίκα από το κοινό.

Ο 72χρονος μουσικός βρισκόταν στο HBF Park Stadium του Περθ στην Αυστραλία, όταν κάποια στιγμή είδε δυο μπράβους να συνοδεύουν έξω μια γυναίκα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter, ο Έλτον Τζον ακούγεται να λέει: «Ε, εσείς οι δυο με το κορίτσι, να πάτε να γαμ@@@@τε. Αφήστε την αμέσως, άντε λοιπόν μ@@@ιά. Ηλίθιοι, και οι δυο σας, ηλίθιοι. Δεν φερόμαστε έτσι στα κορίτσια. Αφήστε την ήσυχη, καθυστερημένοι!».

