Βόλτα με ποδήλατα έκαναν ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, με τον γνωστό ηθοποιό και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας να γνωστοποιεί το γεγονός με μία ενθουσιώδη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ήταν καταπληκτικό που είδα την Γκρέτα Τούνμπεργκ, φίλη μου και μία από της ηρωίδες μου, την περασμένη εβδομάδα και που κάναμε μία βόλτα με τα ποδήλατα στη Σάντα Μόνικα μαζί», έγραψε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αναφέροντας ακόμα ότι ήταν ενθουσιασμένος που σύστησε την ακτιβίστρια από τη Σουηδία στην κόρη του. «Συνέχισε να εμπνέεις, Γκρέτα», έγραψε ο Σβαρτσενέγκερ στο μήνυμά του.

It was fantastic to see my friend and one of my heroes @GretaThunberg last week and go on a bike ride around Santa Monica together and I was so pumped to introduce her to my daughter Christina. Keep inspiring, Greta! pic.twitter.com/3Q6ZuInJHY