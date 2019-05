Σε διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή που οργάνωσε στη Βιέννη ο 'Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ μίλησε η 16χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ καλώντας την ανθρωπότητα να «αλλάξει τα πάντα».



Η νεαρή ακτιβίστρια σε μια προσπάθεια για τον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγή έκανε έκκληση στον κόσμο λέγοντας ότι «πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα» υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των ηλιακών πάνελ δεν θα πρέπει να «δίνει την εντύπωση ότι η κρίση μπορεί να επιλυθεί χωρίς προσπάθειες».

«Είναι η σημαντικότερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα», πρόσθεσε η Γκρέτα τονίζοντας ότι πιστεύει στις δυνατότητες αντίδρασης της ανθρωπότητας. «Οι άνθρωποι έχουμε μεγάλη ικανότητα προσαρμογής. Μόλις συνειδητοποιούμε έναν κίνδυνο, αντιδράμε, αλλάζουμε».

Tune in to the @R20_AWS now to watch speeches from me, @antonioguterres, @GretaThunberg, @vanderbellen and more: https://t.co/DQ5xkz1Uze pic.twitter.com/KXVpKgHmXi