Ευθεία επίθεση εναντίον της εφημερίδας Guardian εξαπέλυσε ο Morrissey, ο οποίος εμφανίστηκε με μπλουζάκι που έγραφε "Fuck the Guardian".

Ο καλλιτέχνης φόρεσε το μπλουζάκι κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες το Σάββατο. Πριν από λίγες μέρες είχε μιλήσει ξανά αρνητικά για τον Guardian, λέγοντας πως η εφημερίδα εκπροσωπεί τη «φωνή όλων όσων είναι θλιβερά και λάθος στη σύγχρονη Βρετανία».

The most depressing aspect of my musical fandom has been the slow realisation that someone I thought was clever - so clever - has all the smarts of a cement mixer pic.twitter.com/HDSD3FZIXX