Η Τζέιν Φόντα συνελήφθη και πάλι την Παρασκευή για διαμαρτυρία έξω από το Καπιτώλιο σε μια προσπάθεια να παροτρύνει τους αξιωματούχους των ΗΠΑ να λάβουν σοβαρά υπόψη την κλιματική αλλαγή.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, μαζί της στην διαμαρτυρία ήταν και ο ηθοποιός Σαμ Γουότερσον ο οποίος συνελήφθη επίσης.

'Grace and Frankie' stars Jane Fonda and Sam Waterston arrested during climate change protest https://t.co/conuoo5wog — Luciano Werhli (@Luke_Werhli) October 19, 2019

«Σήμερα, η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ συνέλαβε 17 άτομα για παράνομη διαμαρτυρία στην περιοχή της First Street, SE», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας η οποία πρόσθεσε ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράνομη συγκέντρωση και παρεμπόδιση.

Jane Fonda getting arrested during a climate change protests blocking the street at the Capitol: pic.twitter.com/eep23mHEfh — Frank Thorp V (@frankthorp) October 18, 2019





Φωτογραφίες με τους δύο ηθοποιούς να έχουν δεμένα χέρια μετά τη σύλληψή τους από την αστυνομία, δημοσιεύτηκαν στα social media. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που η διάσημη ηθοποιός συλλαμβάνεται ως μέρος της καμπάνιας για την κλιματική αλλαγή «Fire Drill Fridays».

Jane Fonda, Sam Waterston arrested at U.S. Capitol climate protest https://t.co/sjkpdWydFh via @nbcnews - always knew Sam Waterston was a big lib, but friends with Hanoi Hane? That’s unacceptable. — Pat C in Central FL (@BeachCity55) October 19, 2019



«Θα βρίσκομαι στο Καπιτώλιο κάθε Παρασκευή, με βροχή ή με ήλιο, εμπνευσμένη και με τόλμη, για το εκπληκτικό κίνημα που δημιούργησε η νεολαία μας» έγραψε η ίδια στον προσωπικό της ιστότοπο.

Με πληροφορίες από Variety