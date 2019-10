Όπως φαίνεται οι φανς των Νίκι Μινάζ και Adele θα πρέπει να περιμένουν λίγο περισσότερο για να τις δουν μαζί, καθώς η διάσημη ράπερ διέψευσε τα περί συνεργασίας μεταξύ τους, που είπε χθες.

Όλα ξεκίνησαν από μια δήλωση της Νίκι Μινάζ, στην διάρκεια της παρουσίασης της νέας σειράς ρούχων της Fendi Prints On, όπου αποκάλυψε στο Entertainment Tonight ότι ετοιμάζουν τραγούδι με την Adele.

«Ναι, ναι, ναι και γιούπι! Η Adele όμως με έβαλε να ορκιστώ πως θα το κρατήσω μυστικό και δεν επιτρέπεται να πω σε κανέναν πως δουλεύω μαζί της. Και πως ήδη έχουμε γυρίσει ένα βίντεο. Είναι ένα επικό τραγούδι», είπε χαρακτηριστικά η Νίκι Μινάζ.

Adele proved she can rap a Nicki Minaj verse, but will these two ever join forces? 👀 Nicki says she was kidding, but we’re still Barbie Dreamin’ for a collab! pic.twitter.com/pg7tB54u7N

Η αποκάλυψη, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε μικρό χαμό, ενθουσιάζοντας τους φανς τους ενώ μεταδόθηκε αμέσως από δεκάδες μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο λίγο αργότερα, η Νίκι Μινάζ έσπευσε στο Twitter της να διαψεύσει τα περί συνεργασίας.

«Νόμιζα πως όλοι θα μπορούσαν να δουν ξεκάθαρα πως ειρωνευόμουν. Σκ@@@! Τώρα πρέπει να πάνω στο στούντιο της Adele και να κλέψω μερικά αρχεία. Ποιος είναι στη Βρετανία; Σας έχω μια δουλειά», έγραψε στο μήνυμά της η ράπερ.

Μέχρι στιγμής η Adele δεν έχει προβεί σε κανέναν σχόλιο.

Omg guys. 😅🤣 I thought everyone could clearly see I was being sarcastic. Shit! Now I have to go to Adele’s studio & steal some files. Who’s in the UK? I got a job for you 🥴 https://t.co/oyh4hECNCC