Ο Fatboy Slim έχει αποδώσει φόρο τιμής στην Γκρέτα Τούνμπεργκ σε live στο Gateshead το Σαββατοκύριακο, σαμπλάροντας την ομιλία της ακτιβίστριας στα Ηνωμένα Έθνη με το αγαπημένο κομμάτι Right Here, Right Now.

Το mash-up ανοίγει με τη φωνή της Τούνμπεργκ από την ομιλία της σε παγκόσμιους ηγέτες σχετικά με την κλιματική κρίση και χρησιμοποιεί τα δικά της λόγια για τη φράση «Right Here, Right Now» που ακούγεται σε όλο το κομμάτι.

Το mash-up εμφανίστηκε αρχικά στα σόσιαλ μίντια στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ο μουσικός David Scott των The Kiffness το μοιράστηκε στο Twitter. Η ιδέα φαίνεται πως άρεσε και ενέπνευσε τον Fatboy Slim.

Ο Fatboy Slim, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι ο Norman Cook, μοιράστηκε το βίντεο του mash-up στο Facebook και τελικά στο Gateshead, το βράδυ της Παρασκευής, έπαιξε το κομμάτι με Γκρέτα Τούνμπεργκ να φωνάζει «Εδώ και τώρα» και τον κόσμο να χορεύει,