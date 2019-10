Η Gigi Hadid πήρε την κατάσταση στα χέρια της όταν μια άγνωστη γυναίκα εισέβαλε ξαφνικά στην επίδειξη μόδας του οίκου Chanel, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, και περπάτησε στην πασαρέλα.

Η κωμικός Marie S'Infiltre, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Marie Benoliel, ανέβηκε στην πασαρέλα φορώντας ένα σύνολο που έμοιαζε με αυτά του διάσημου οίκου μόδας και μαύρο καπέλο.

Αφού κατάφερε να περπατήσει αρκετή απόσταση μαζί με τα υπόλοιπα μοντέλα στο catwalk, η Gigi Hadid παρενέβη και την οδήγησε εκτός πασαρέλας.

Όπως όλα δείχνουν επρόκειτο για νούμερο της Γαλλίδας κωμικού και όχι για κάποια διαμαρτυρία.

«Δεν σκοπεύουμε να ασχοληθούμε περισσότερο και να το μεγαλοποιήσουμε», σχολίασε εκπρόσωπος του οίκου Chanel.

Best @chanel finale video ever: Spot the catwalk- crasher! And spot the security guys running after her! #PFW pic.twitter.com/Wztgsj3jVq — Vanessa Friedman (@VVFriedman) October 1, 2019





Άνθρωποι που παρακολουθούσαν την επίδειξη κατάφεραν να τραβήξουν σε βίντεο το περιστατικό, κοινοποιώντας το στη συνέχεια στα social media. Την στιγμή που η γυναίκα φαίνεται να ποζάρει, η το διάσημο σουπερμόντελ, που δεν έδειξε να εντυπωσιάζεται στο παραμικρό από την κίνηση, της κλείνει τον δρόμο. Ταυτόχρονα υπάρχει μια κινητικότητα από τους άντρες ασφαλείας που δείχνουν σαν να μην ξέρουν τι ακριβώς ψάχνουν.

Το όνομα της Gigi Hadid συζητήθηκε έντονα στα social media λόγω του αποφασιστικού τρόπου που χειρίστηκε την κατάσταση.

In other news, Gigi Hadid saves the finale of the Chanel spring/summer show when a random guest decided to join models!! She blended in so well the security had a difficult time finding her. pic.twitter.com/h86mToNUls — 🦂 (@pradaVsme) October 1, 2019





Gigi Hadid giving a whole new meaning to fashion police



— someone crashes the Chanel catwalk and Gigi escorted her out pic.twitter.com/PbVNn0Gjo4 — ARMY™ 🌬 ARSD 📌 (@reallymoonchild) October 1, 2019





Η ίδια δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τα όσα συνέβησαν, ωστόσο κοινοποίησε διάφορα Instagram stories άλλως χρηστών από το σόου.

Με πληροφορίες από BBC