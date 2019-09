Έχει μια από τις διασημότερες μητέρες παγκοσμίως, αλλά η κόρη της Μαντόνα, Λούρδη, κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Η 22χρονη Λούρδη, της οποίας πατέρας είναι ο Κουβανός ηθοποιός Κάρλος Λεόν, εντοπίστηκε από τους φωτογράφους να κάθεται στην πρώτη σειρά τους σόου Proenza Schouler.

Αυτό όμως που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η ομοιότητα της Λούρδης με την Lady Gaga, η οποία και δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες στα social media, που άρχισαν να σχολιάζουν την εμφάνιση της 22χρονης, παραθέτοντας ταυτόχρονα φωτογραφίες της διάσημης τραγουδίστριας.

Lourdes Leon (L) and Lady Gaga (R). Or are they the same person? In this essay I will... pic.twitter.com/nL49GiVzbI — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) September 12, 2019

OMFG.... please correct me if i’m hallucinating. but i really saw that lourdes (madonna's daughter) is a lady gaga clone in her teens. or i’m delirious or i really saw it pic.twitter.com/ahdjcAOAQv — l. (@leojkls) September 13, 2019

Lourdes looks like Lady Gaga so much omg pic.twitter.com/5d8RUKHowb — Anthony 🌭 (@anorderlymess) September 12, 2019

If there's ever a biopic about Lady Gaga, Madonna's daughter Lourdes can do it! pic.twitter.com/233b5JRLCV — |❌|| MADAME ❌ MAFIA ||❌| (@MDNAMafia) September 11, 2019

lady gaga looking like madonna’s daughter lourdes & madonna looking like lady gaga’s mother cynthia... yeah it’s a conspiracy theory that i’m actually interested in. pic.twitter.com/JkhHoHCv5B — ᴊᴀᴄᴋ (@fkajack) September 12, 2019

Να σημειωθεί πως στο παρελθόν η Λούρδη είχε συναντηθεί από κοντά κάποια στιγμή με την «σωσία» της, την Lady Gaga:

Lady Gaga e Lourdes Maria, filha da Madonna appreciation tweet.#MPN #Shallow pic.twitter.com/TmOAfiJVUT — Lady Gaga Views (@LG_Views) September 12, 2019





Νωρίτερα φέτος η Μαντόνα είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή της πως θα ήταν «μικρότερη πρόκληση» για τα παιδιά της αν δεν την είχαν ως μητέρα.

Εκτός από την Λούρδη, η Μαντόνα έχει επίσης έναν βιολογικό γιο, τον Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της Γκάι Ρίτσι, και τέσσερα υιοθετημένα παιδιά από το Μαλάουι- τους Ντέιβιντ, Μέρσι και τα δίδυμα Έσθερ και Στέλλα.

Η τραγουδίστρια υποστηρίζει πως τα παιδιά της μερικές φορές δυσκολεύονται έχοντας ως μητέρα έναν από τους διασημότερους ανθρώπους στον κόσμο.

«Πιστεύω πως εύχονται να μην ήμουν η Μαντόνα. Νομίζω πως θα ήταν γι' αυτά λιγότερη πρόκληση αν δεν με είχαν ως μητέρα», είχε πει η Μαντόνα, μιλώντας στην εκπομπή Graham Norton Show.

Με πληροφορίες από Huffington Post