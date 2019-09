Μετά το Φεστιβάλ της Βενετίας, ο Μπραντ Πιτ έφυγε για την Αμερική και έκανε μια εμφάνιση έκπληξη σε λειτουργία στο Κάνιε Γουέστ.

Ο 55χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην κυριακάτικη λειτουργία του διάσημου ράπερ στην γειτονιά Γουάτς του Λος Άντζελες, στην οποία και συμμετείχε τραγουδώντας με την χορωδία και τον υπόλοιπο κόσμο που βρέθηκε εκεί.

Η λειτουργία έγινε στον χώρο στάθμευσης της εκκλησίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άνθρωποι, που εξεπλάγησαν και φυσικά ενθουσιάστηκαν με την παρουσία του Μπραντ Πιτ. Ο ηθοποιός, που εμφανίστηκε φορώντας μια τραγιάσκα, δεν έδειξε ούτε στιγμή να ενοχλείται από το πλήθος ή να προσπαθεί να μην αποκαλυφθεί.

AYEEEE!!!!! 🙏🏽



This Kanye Sunday Service is really good!! Like a normal Sunday worship experience pic.twitter.com/8ikxatuafX