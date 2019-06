Στο αεροδρόμιο Λάρνακας έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Νίκολας Κέιτζ για τα γυρίσματα της ταινίας Jiu Jitsu που θα γίνουν στην Κύπρο.

Το αεροδρόμιο Λάρνακας με μήνυμα στο Twitter καλωσόρισε τον ηθοποιό στην Κύπρο.

Larnaka airport is excited to have welcomed Academy Award Winning actor Nicholas Cage to #Cyprus!



Cage will be starring in the new movie, "Jui Jitsu", which will be filmed exclusively on the island. We wish Cage good luck, and we look forward to the future of filming in Cyprus! pic.twitter.com/Cebiq87Ild