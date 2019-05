Το φεστιβάλ των Καννών συνεχίζεται με παρέλαση αστέρων στο κόκκινο χαλί, αλλά το Σάββατο το βράδυ πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η Μόνικα Μπελούτσι.

Η ιταλίδα σταρ μαγνήτισε τα βλέμματα του 72ου Φεστιβάλ των Καννών κατά την πρεμιέρα της ταινίας «The best years of a life» (Les plus belles annees d'une vie), του Γάλλου σκηνοθέτη Κλοντ Λελούς.

Mε μαύρη τουαλέτα Dior και ένα εκθαμβωτικό περιδέραιο του οίκου Cartier η Μπελούτσι γοήτευσε και κέρδισε μια θέση στις πιο κομψές, ανεπιτήδευτες παρουσίες του φεστιβάλ έως τώρα.

(Getty Images/ Ideal Image)

Χορευτές στο κόκκινο χαλί (EPA)

Helen Mirren & Andie MacDowell (EPA)

Priyanka Chopra & Nick Jonas (EPA)

Isabeli Fontana (EPA)

Πριν από την πρεμιέρα της Μπελούτσι, έγινε η προβολή ενός ντοκιμαντέρ από την Αργεντινή το οποίο είχε ως θέμα την προσπάθεια των γυναικών της χώρας να νομιμοποιήσουν τις αμβλώσεις.

Δεκάδες γυναίκες φώναξαν συνθήματα για το δικαίωμα στην άμβλωση στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στη Γαλλία.

Οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών του "Let It Be Law" επέλεξαν να φορέσουν πράσινο ή να κρατήσουν πράσινα μαντίλια καθώς το χρώμα αυτό έχει ταυτιστεί με τους αγώνες τους. Η προβολή του ντοκιμαντέρ ήταν ακόμη πιο επίκαιρη καθώς έγινε ενώ η Αλαμπάμα απαγορεύει με νόμο τις αμβλώσεις.