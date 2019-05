Μετά από μια καταστροφική εβδομάδα, ο James Charles αποφάσισε να δώσει απαντήσεις για όσα είπε εναντίον του η beauty vlogger Tati Westbrook και να ξεκαθαρίσει τη θέση του για τη μεγαλύτερη διαμάχη που ξέσπασε τον τελευταίο καιρό στο διαδίκτυο.

Η κόντρα του Υoutuber με την μέντορά του, απασχόλησε τον διεθνή Τύπο, έγινε θέμα ανάλυσης ακόμη και στους Νew York Times ενώ ήταν νούμερα ένα θέμα συζήτησης στα social media για μέρες. Το πώς ξεκίνησαν όλα και πώς Τati και James βρέθηκαν σε όλα τα μμε είναι μια αρκετά περίπλοκη ιστορία για τους μη γνώστες του χώρου των influencers. Απλά και επεξηγηματικά μπορείτε εδώ να δείτε το δράμα να εξελίσσεται και να κορυφώνεται.

Ο James Charles έχασε εκατομμύρια ακολούθους και βρέθηκε στο στόχαστρο με την καριέρα του να τίθεται πλέον εν αμφιβόλω. Και πριν από μερικές ώρες, αποφάσισε να μιλήσει για όσα έγιναν βάζοντας ίσως τάξη στο χάος Το βίντεο είναι μεγάλης διάρκειας και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις κατηγορίες πως εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του για να προσεγγίζει άντρες, ακόμη και στρέιτ. Όμως ο James Charles δηλώνει παρθένος 19 ετών και αρνείται αυτές τις κατηγορίες.

Το βίντεο με τίτλο "No More Lies" θα είναι η τελευταία φορά που θα ασχοληθεί με το θέμα λέει ο σταρ του YouTube. «Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι αυτό το βίντεο έχει όλες τις πληροφορίες, όλα τα γεγονότα, όλες τις αποδείξεις για το θέμα, γιατί δεν θα το θίξω ποτέ ξανά», λέει αρχικά ο Charles.

I made my video today NOT to start a war, but to take responsibility for my actions & clear my name. There ARE two sides to every story, & now you’ve heard both. I’m sure more will be said, but I’m moving on. You can form your opinions, but PLEASE do not send any hate to anyone.