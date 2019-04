Οι σταρ της K-pop, BTS, κατέρριψαν το 24ωρο ρεκόρ του YouTube με την κυκλοφορία του βίντεο «Boy With Luv»

Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε το βίντεο για το τραγούδι «Boy With Luv», η συνεργασία του νοτιοκορεατικού boy band με την Αμερικανίδα Halsey, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερα πάνω από 78 εκατομμύρια views στο YouTube εντός 24 ωρών.

Ένα άλλο εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο είναι ότι οι BTS κατάφεραν να έχουν 2 εκατομμύρια σχόλια από τη στιγμή που αναρτήθηκε το βίντεο του «Boy With Luv».

Επίσης το πρωί του Σαββάτου το βίντεο των BTS-Halsey ήταν δεύτερο στις τάσεις στο You Tube παγκοσμίως, με πρώτο το νέο τρέιλερ του νέου επεισοδίου της κινηματογραφικής σειράς Star Wars, «Episode IX: The Rise of Skywalker».

Να σημειωθεί πως οι BTS κατέρριψαν το ρεκόρ που κατέκτησε μόλις μια εβδομάδα πριν το γυναικείο συγκρότημα της K-pop, BLACKPINK με το «Kill This Love», το οποίο συγκέντρωσε 56,7 εκατομμύρια views τις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του βίντεο.