Ο Rozi Khan από το Πακιστάν δεν είχε ακούσει ποτέ για το «Game Of Thrones», μέχρι που ξαφνικά άγνωστοι άρχισαν να του ζητούν να βγάλουν φωτογραφία μαζί του.

Ο 24χρονος σερβιτόρος αφενός δεν είχε ιδέα πως μοιάζει εκπληκτικά με τον διάσημο ηθοποιό Πίτερ Ντίνκλατζ, που υποδύεται τον Tyrion Lannister στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά και αφετέρου πως όλο αυτό θα του άλλαζε την ζωή.

«Δεν με πειράζει. Με τραβούν συνεχώς φωτογραφίες, γι' αυτό και έχω γίνει τόσο διάσημος παντού. Σε όλο το Ραβαλπίντι υπάρχουν παντού φωτογραφίες μου», είπε ο 24χρονος στο Γαλλικό Πρακτορείο σχετικά με την ξαφνική δημοσιότητα.

