Εν μέσω αμέτρητων διθυράμβων για την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του Καρλ Λάγκερφελντ, άνθρωποι της μόδας και της τέχνης, όπως η ηθοποιός Τζαμίλα Τζαμίλ, θυμούνται περιστατικά μισογυνισμού και τις σκληρές απόψεις του Γερμανού σχεδιαστή.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Τζαμίλ τόνισε ότι ο διευθυντής του οίκου μόδας Chanel, που πέθανε χθες σε ηλικία 85 ετών, είχε υιοθετήσει μια «κακοποιητική ρητορική».

«Ένας αδίστακτος, μισογύνης, φοβικός με τους υπέρβαρους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να παρουσιάζεται σε όλο το διαδίκτυο ως ο άγιος που έφυγε νωρίς. Ταλαντούχος σίγουρα, αλλά όχι ο καλύτερος άνθρωπος», έγραψε η ηθοποιός για τον Γερμανό σχεδιαστή, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της προσωπική φίλης του Λάγκερφελντ, τραγουδίστριας και ηθοποιού, Κάρα Ντελεβίν.

Η στιχομυθία με την Ντελεβίν

H Ντελεβίν που υπήρξε στο παρελθόν μούσα του Λάγκερφελντ και στενή του φίλη, αντέδρασε στη σκληρή κριτική της ηθοποιού για τον εκλιπόντα, προτρέποντάς την Τζαμίλ να «προχωρήσει με οδηγό την αγάπη». Η Τζαμίλ έδειξε ωστόσο να μην υποχωρεί, απαντώντας στο διάσημο μοντέλο πως ο σχεδιαστής «πλήγωσε πολλούς ανθρώπους».

It saddens me deeply that anyone was hurt, that I do not condone. It is not possible to go through life without hurting people. He was not a saint, he is a human being like all of us who made mistakes and we should all have the chance to be forgiven for that