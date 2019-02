Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Μέγκαν Μαρκλ κατέβηκε από το βασιλικό αυτοκίνητο και έκανε κάτι ανήκουστο για τους γαλαζοαίματους, κάτι φοβερά αναπάντεχο και πρωτότυπο, προκαλώντας ένα μικρό χαμό στα social media- έκλεισε μόνη της την πόρτα...

Ναι, όντως, αυτό έκανε. Τίποτα παραπάνω.

Επειδή όμως τυγχάνει να είναι λίγο η Δούκισσα του Σάσεξ πλέον και επίσημο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, αυτή η πολύ μικρή κίνηση που θύμισε στον κόσμο πως παραμένει μια απλή κοπέλα (απλώς είναι παντρεμένη με τον πρίγκιπα Χάρι, δεν έγινε κάτι) προκάλεσε ντελίριο.

First time I've seen an on-duty princess shut her own car door... https://t.co/5Mg9TOi6lo