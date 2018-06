Η εταιρία Sony Music ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τους κληρονόμους του τραγουδιστή Prince για να διαθέσει εκ νέου στην αγορά το μεγαλύτερο μέρος του μουσικού του ρεπερτορίου, στην πιο πρόσφατη προσπάθεια να διατεθεί στην αγορά η κληρονομιά του θρύλου της αμερικανικής ποπ.

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή τον Απρίλιο του 2016, οι κληρονόμοι του -τα αδέλφια του- συμφώνησαν με τις τρεις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρίες, Sony, Universal και Warner. Ωστόσο, όσο ζούσε ο καλλιτέχνης δεν έκρυβε την επικριτική του θέση απέναντι στη βιομηχανία αυτή.

«Αυτό το συμβόλαιο διανομής αφορά 35 άλμπουμ του Prince που είχαν ήδη κυκλοφορήσει», αναφέρει η Sony στην ιστοσελίδα της. «Το συμβόλαιο ισχύει από σήμερα για 19 άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μεταξύ 1995 και 2010», προσθέτει η δισκογραφική εταιρία.

Τη χρονική αυτή περίοδο ο Prince διαχωρίστηκε από την εταιρία του, τη Warner, και διάθετε στην αγορά τη μουσική του με ανεξάρτητο τρόπο.

Από το 2021, η Sony θα αποκτήσει επίσης τα δικαιώματα στις ΗΠΑ άλλων 12 άλμπουμ, όπως τα Controversy, 1999 και Around the World in a Day. Αλλά το «Purple Rain», το διασημότερο του σταρ από τη Μινεάπολη, δεν περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο αυτό.

«Η Sony Music αισθάνεται τιμή που παίζει ρόλο για να διατηρήσει ζωντανή τη μουσική του Prince και να την κάνει προσβάσιμη στις γενιές των ακροατών και των μελλοντικών θαυμαστών. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης και οραματιστής, ο Prince άλλαξε τον κόσμο με τη μουσική του δίνοντας αγάπη, χαρά και έμπνευση σε εκατομμύρια θαυμαστές του», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της εταιρίας, Ρίτσαρντ Σόνι.

Ο Prince ήταν ωστόσο ορκισμένος εχθρός της μουσικής βιομηχανίας και των συμβολαίων που αυτή σύναπτε. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 έκλεισε κατάμουτρα την πόρτα στη Warner πριν εμφανιστεί με τη λέξη «σκλάβος» γραμμένη στο μάγουλό του.

Άλλαξε επίσης το όνομά του υιοθετώντας ένα δυσπρόφερτο σύμβολο για να αποφύγει η Warner να ελέγχει την εκπληκτική παραγωγή του.

Στο τέλος της ζωή του, ο Prince συμφιλιώθηκε με την εταιρία.

Τον Φεβρουάριο του 2017, η Universal ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα επί των έργων που δεν θέσει σε κυκλοφορία ο Prince μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990, συμβόλαιο που κηρύχθηκε άκυρο από την αμερικανική δικαιοσύνη λίγους μήνες αργότερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ