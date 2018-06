Σαφώς το βασιλικό πρωτόκολλο της Βρετανίας είναι αυστηρό, αλλά οι συνεχείς ειδήσεις για το πόσο συχνά το σπάει η Μέγκαν Μαρκλ είναι μάλλον υπερβολικές.

Σίγουρα το νέο αυτό μέλος της οικογένειας διακρίνεται από μα χαλαρότητα ως προς τον καθωσπρεπισμό του Παλατιού, αλλά τι πραγματικά συμβαίνει με τους σχεδόν καθημερινούς τίτλους «Η Μέγκαν Μαρκλ σπάει πάλι τους κανόνες»;

Αφορμή για τη συζήτηση είναι οι επικεφαλίδες για τη νέα της εμφάνιση.

Η Δούκισσα του Σάσεξ ήταν εντυπωσιακή στα βραβεία Young Leader στο παλάτι του Μπάκιγχαμ την Τρίτη, αν και οι πιστοί της βασιλικής οικογένειας σημείωναν πως η στάση της δεν ήταν αυτή που αρμόζει στις κυρίες του Παλατιού.

Αφορμή για τα σχόλια ήταν τα πόδια της και συγκεκριμένα το σταύρωμά τους. Δεν αποκαλύφθηκε κάτι, αλλά και ένα κομψό σταυροπόδι δεν αρμόζει σε μια τέτοια εκδήλωση. Η μήπως τελικά είναι εντάξει;

Η εικόνα της Μαρκλ δίπλα από τον πρίγκιπα Χάρι και τη γιαγιά του, τη βασίλισσα Ελισάβετ έκανε το γύρο του διαδικτύου και εμφανίστηκε σε δημοσιεύματα με τον γνωστό τίτλο περί πρωτοκόλλου, αλλά ευτυχώς κάποιες πιο ψύχραιμες φωνές θυμήθηκαν κάτι...

Harry looks scruffy, Meghan is crossing her legs...awful photo. Am I being too picky? 🤔 https://t.co/Kupac3G0K2