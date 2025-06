Μουσείο θα εκθέσει προφυλακτικό 200 ετών, πιθανότατα φτιαγμένο από έντερο προβάτου

Προφυλακτικό 200 αναμένεται να εκτεθεί στο Κρατικό Μουσείο της Ολλανδίας, Rijksmuseum.

Πρόκειται για εικονογραφημένο προφυλακτικό ηλικίας 200 ετών, που θα εκτεθεί αυτή την εβδομάδα στο Άμστερνταμ και δημοσίευμα του Guardian σχολιάζει ότι το «πολυτελές σουβενίρ» του 19ου αιώνα «έγινε η πρώτη θήκη αντισυλληπτικού που προστέθηκε στη συλλογή τέχνης του μουσείου Rijksmuseum».

Το προφυλακτικό πιθανότατα κατασκευάστηκε από σκωληκοειδή απόφυση προβάτου γύρω στο 1830 και πιστεύεται ότι προέρχεται από ένα αριστοκρατικό οίκο ανοχής στη Γαλλία, πιθανότατα στο Παρίσι.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησα, το προφυλακτικό φέρει «μια ερωτική χαρακτική» που απεικονίζει μια μερικώς γυμνή καλόγρια να δείχνει τα όρθια γεννητικά όργανα τριών κληρικών, καθώς και τη φράση Voila, mon choix ("Ορίστε, αυτή είναι η επιλογή μου").

Σύμφωνα με την επιμελήτρια του Rijksmuseum, Joyce Zelen, η σύνθεση της χαρακτικής παραπέμπει στον ελληνικό μύθο «Κρίσης του Πάριδος», στον οποίο ο Τρώας πρίγκιπας Πάρης, καλείται να διαλέξει την ομορφότερη από τρεις θεές. «Έτσι πιστεύουμε ότι όποιος απέκτησε το προφυλακτικό θα ήταν αρκετά εκλεπτυσμένος και μορφωμένος» συμπεραίνει.

Το αντισυλληπτικό αγοράστηκε για 1.000 ευρώ (840 λίρες) σε δημοπρασία στο Χάαρλεμ τον περασμένο Νοέμβριο και εκτίθεται σε γυάλινη βιτρίνα αυτή την εβδομάδα ως το επίκεντρο μιας μικρής έκθεσης στο μουσείο Rijksmuseum με τίτλο "Safe Sex?", η οποία περιλαμβάνει ολλανδικά και γαλλικά έργα και σχέδια με θέμα τη σεξεργασία και τη σεξουαλική υγεία.

Προτού η εφεύρεση του βουλκανισμένου καουτσούκ το 1839 τα καταστήσει ασφαλέστερα και ευρύτερα διαθέσιμα, τα προφυλακτικά κατασκευάζονταν από λινό ύφασμα, μεμβράνες ζώων ή ακόμη και κελύφη χελώνας. Δεν παρείχαν παρά ελάχιστη προστασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες όπως η σύφιλη ή την πρόληψη της εγκυμοσύνης.

