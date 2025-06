Σε δημοπρασία η πρώτη αυθεντική τσάντα Hermès που ανήκε στην Τζέιν Μπίρκιν

O οίκος Sotheby’s θα δημοπρατήσει σύντομα την πρώτη τσάντα Hermès Birkin, η οποία ανήκε στην εκλιπούσα τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν.

Σύμφωνα με το Sotheby’s, η διάσημη μαύρη δερμάτινη τσάντα του οίκου Hermès -ένα από τα πιο περιζήτητα σχέδια στον χώρο της μόδας-, θα βγει σε δημοπρασία στο Παρίσι στις 10 Ιουλίου.

Η αρχική Birkin δημιουργήθηκε το 1984 αποκλειστικά για τη Τζέιν Μπίρκιν και σε συνεργασία μαζί της, από τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Hermès International SCA, Ζαν-Λουί Ντυμά.

Η τραγουδίστρια είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις πώς συνάντησε τυχαία τον Ντυμά, σε μία πτήση και του παραπονέθηκε ότι δεν υπήρχε κάποια τσάντα Hermès που να καλύπτει τις ανάγκες της.

Η Βρετανογαλλίδα τραγουδίστρια είχε περιγράψει πώς σχεδίασε ένα μοντέλο πάνω σε μία «σακούλα για εμετό» του αεροπλάνου και, λίγο καιρό αργότερα, ο Ζαν-Λουί Ντυμά της παρουσίασε την αρχική Birkin, την οποία η εταιρεία εν συνεχεία διέθεσε εμπορικά με το όνομά της.

Στη συνέχεια η Τζέιν, πούλησε την τσάντα της το 1994 για να συγκεντρώσει χρήματα υπέρ ενός φιλανθρωπικού οργανισμού για το AIDS.

