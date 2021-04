Γιάννης Βασιλείου

12.4.2021

To ψυχολογικό θρίλερ «Τhe Woman in the Window» (2021) με τους Έιμι Άνταμς, Γκάρι Όλντμαν, Τζούλιαν Μουρ και Τζένιφερ Τζέισον Λι απέκτησε το τελικό του τρέιλερ αλλά και ημερομηνία εξόδου στις 14 Μαΐου μέσω της πλατφόρμας του Netflix.

