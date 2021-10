Η Adele προσέφερε ένα live Q&A για τους φανς της στο Instagram από το οποίο δεν έλειψαν ούτε οι εκπλήξεις - όπως μία μικρή γεύση του καινούργιου της κομματιού -αλλά ούτε και τα απρόοπτα.

Ανάμεσα στις χιλιάδες ερωτήσεις που δέχτηκε στα σχόλια η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, ήταν και μία αδιάκριτη ερώτηση που έτυχε να διαβάσει, δίνοντας αρχικά την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνει το υπονοούμενο. Ωστόσο πολλοί υποθέτουν πως η σταρ κατάλαβε τα πάντα και αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να προσπεράσει γρήγορα την ερώτηση.

Συγκεκριμένα, ένας από τους φανς την ρώτησε για το "body count" που στην αργκό των social media σημαίνει τον αριθμό των ατόμων με τα οποία έχει κάποιος ολοκληρωμένη, σεξουαλική επαφή - είτε πρόκειται για σχέση, είτε για one night stand. Η ερώτηση εμφανίστηκε στην ροή των σχολίων και η Adele την διάβασε.

«Ποιο είναι το body count μου; Τι σημαίνει αυτό;» αποκρίθηκε ανέκφραστη η Adele, πηγαίνοντας παρακάτω. Το στιγμιότυπο απομονώθηκε στα social media και σχολιάστηκε εκτενώς, τόσο για την αδιακρισία όσο και για την αντίδραση της τραγουδίστριας που έδειξε να μην αντιλαμβάνεται τι την ρωτούν. Πολλοί πάλι εμφανίζονται βέβαιοι πως ήταν ένας διπλωματικός τρόπος για να μην δώσει συνέχεια.

NOT SOMEONE ASKING ADELE HER BODY COUNT LMAOOO pic.twitter.com/YqLXTN61M2