Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση - Η αντίδραση Μάστορα, Μουζουράκη

Η Δέσποινα Πανούση τραγούδησε μιούζικαλ από τη «Μικρή Γοργόνα»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στο Voice εμφανίστηκε η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση, Δέσποινα, και εντυπωσίασε τους κριτές.

Η Δέσποινα Πανούση τραγούδησε μιούζικαλ από τη «Μικρή Γοργόνα» πείθοντας τους δύο τραγουδιστές, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη, να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Όταν τελείωσε το τραγούδι και συστήθηκε σε κριτές και κοινό, ο Χρήστος Μάστορας τη ρώτησε «ω, του γνωστού; Υπάρχει συγγένεια;» με τον Γιώργο Μαζωνάκη να σχολιάζει «σεβασμός».

Όπως εξήγησε η 16χρονη, ο Τζίμης Πανούσης ήταν ξάδελφος του πατέρα της, με τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη να τραγουδούν μαζί το «Νεοέλληνες».

Στη συνέχεια η Δέσποινα Πανούση εξομολογήθηκε ότι «ξέρω ελάχιστα ελληνικά τραγούδια. Μου αρέσει Κριστίνα Αγκιλέρα, Μπίλι Άιλις, ήμουν σε μια μπάντα ροκ πριν από έναν χρόνο».

Τελικά, όπως είπε, «μετά από πολλή σκέψη η καρδιά μου λέει να πάω με τον Χρήστο Μάστορα» με τον Πάνο Μουζουράκη να την ρωτάει «ο εγκέφαλός σου;» και τον Γιώργο Μαζωνάκη να σχολιάζει «παιδί μου, δεν ξέρει τίποτα αυτός».

