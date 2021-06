Στην οθόνη επιστρέφει η θρυλική σειρά Sex and The City μέσα από ένα πολλά υποσχόμενο revival.

Η «Κάρι», η «Μιράντα» και η «Σάρλοτ» θα πρωταγωνιστούν στο «And Just Like That» της υπηρεσίας streaming του HBO.

Έπειτα από αρκετή αναμονή η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Κριστίν Ντέιβις και η Σίνθια Νίξον συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά για να διαβάσουν τα κείμενα για το And Just Like That, τη συνέχεια, δηλαδή, του Sex and the City

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που υποδύεται την Carrie Bradshaw, δημοσίευσε μία φωτογραφία στο Instagram, με τις δύο συμπρωταγωνίστριές της.

«Μαζί ξανά. Διαβάζουμε το πρώτο μας επεισόδιο. Μαζί με όλους και τα πιο νέα μέλη της παραγωγής», έγραψε κάτω από τη φωτογραφία.

Η ηθοποιός είχε νωρίτερα μοιραστεί ένα άλλο σετ φωτογραφιών, έξω από την πόρτα του τηλεοπτικού της διαμερίσματος, η οποία είχε κερδίσει δεκάδες σχόλια και likes.

Μάλιστα, σε μία άλλη φωτογραφία η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μάς δείχνει το σενάριο που βρίσκεται πάνω στο γραφείο της σημειώνοντας πως πηγαίνει στη δουλειά από πολύ νωρίς.

Το «And Just Like That…» θα αποτελείται από 10 επεισόδια μισής ώρας. Η σειρά αναμένεται να προβληθεί στα τέλη του 2021 ή στις αρχές του 2022.