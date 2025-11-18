Οι The Simpsons «σκότωσαν» οριστικά χαρακτήρα της σειράς μετά από 35 σεζόν

Ο χαρακτήρας των «The Simpsons» άφησε όλη την περιουσία του, για να χρηματοδοτήσει μουσικό πρόγραμμα σε δημοτικό σχολείο

Η δημοφιλής αμερικάνικη σειρά «The Simpsons» αποχαιρέτησε στο επεισόδιο της 16ης Νοεμβρίου μία από τις μακροβιότερες φιγούρες του κινούμενου σχεδίου.

Στο τελευταίο επεισόδιο των «The Simpsons», η εκκλησιαστική οργαχοπαίκτης, Alice Glick, πέθανε ξαφνικά, και αυτή τη φορά ο φαίνεται πως ο θάνατός της θα είναι οριστικός. Η Glick, που έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 1991 στη 2η σεζόν και όλα αυτά τα χρόνια εμφανιζόταν περιστασιακά, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός κηρύγματος στην Εκκλησία του Σπρίνγκφιλντ στο επεισόδιο «Sashes to Sashes» της 37ης σεζόν.

Στη σκηνή-αποχαιρετισμό, αποκαλύφθηκε ότι άφησε όλη την περιουσία της για να χρηματοδοτήσει το νέο μουσικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου.

Alice Glick died once again in Season 37, Episode 7.

Nooo. 😔 pic.twitter.com/jEB3TSX0S3 — Ben Hughes (@BenHugh26422354) November 17, 2025

The Simpsons: Ο δεύτερος θάνατός της

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για τον πρώτο θάνατο της Alice στη σειρά, καθώς πριν από 15 χρόνια, στην 22η σεζόν, «έφυγε» όταν της είχε επιτεθεί ένα κατοικίδιο ρομπότ. Ωστόσο, επέστρεψε στα επόμενα επεισόδια, άλλοτε ζωντανή και άλλοτε ως φάντασμα. Αυτή τη φορά, όμως, η παραγωγή φαίνεται πως είναι αδιάλλακτη.

«Ναι, είναι νεκρή» δήλωσε με χιούμορ ο εκτελεστικός παραγωγός Tim Long στο People, επιβεβαιώνοντας ότι ο χαρακτήρας δεν θα επιστρέψει ξανά.

Η 37η σεζόν του The Simpsons συνεχίζεται κάθε Κυριακή στο FOX, ενώ η σειρά φαίνεται πως μπαίνει σε μια εποχή πιο τολμηρών σεναριακών αποφάσεων, με θανάτους χαρακτήρων που ταράζουν τους φανς.

Με πληροφορίες από People