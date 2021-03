H μεταφορά στην τηλεόραση του μυθιστορήματος των Στίβεν Κινγκ και Πίτερ Στράουμπ «Talisman» ετοιμάζεται από την εταιρεία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών Amblin του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Μετά από δεκαετίες αναμονής, η Amblin Television φέρνει την επική ιστορία του @StephenKing και του @peterstraubnyc, THE TALISMAN, σε μια σειρά μεγάλου μήκους για το @netflix» αναφέρεται σε tweet της εταιρείας παραγωγών.

«Οι Duffer Brothers και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι εκτελεστικοί παραγωγοί» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

After decades of anticipation, Amblin Television is bringing @StephenKing and @peterstraubnyc's epic tale, THE TALISMAN, to long-form series for @netflix w. showrunner-writer Curtis Gwinn (STRANGER THINGS). The Duffer Brothers, Steven Spielberg are EPs.https://t.co/XDcJ1m9Mn0