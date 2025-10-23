TV & MEDIA
Ο Γιώργος Παπαδάκης επιστρέφει στην τηλεόραση – Ο διπλός ρόλος του στον ANT1

Στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου και νέα εκπομπή συνεντεύξεων

Ο Γιώργος Παπαδάκης επιστρέφει μπροστά από τις κάμερες, αναλαμβάνοντας διπλό ρόλο στο πρόγραμμα του ANT1, λίγους μήνες μετά το φινάλε της 34χρονης πορείας του στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συμμετέχει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, σχολιάζοντας την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα.

Παράλληλα, βρίσκεται στα σκαριά και μια νέα εκπομπή συνεντεύξεων, την οποία θα παρουσιάζει ο ίδιος. Η εκπομπή θα φιλοξενεί γνωστές προσωπικότητες από τον πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο και θα προβάλλεται τόσο από τη συχνότητα του ANT1 όσο και από την πλατφόρμα ANT1+.

Μετά την ολοκλήρωση μιας από τις μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε δηλώσει ότι «δεν μπορεί να μείνει μακριά από την τηλεόραση», κάτι που φαίνεται πως επιβεβαιώνεται με τη νέα του επιστροφή.

Ο δημοσιογράφος, που για περισσότερες από τρεις δεκαετίες υπήρξε το πρόσωπο της πρωινής ενημέρωσης, επανέρχεται αυτή τη φορά σε διαφορετικό τηλεοπτικό πλαίσιο, ενισχύοντας το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού.

