Netflix: Πόσες ώρες αφιέρωσαν οι χρήστες για τις αγαπημένες τους σειρές

Το Netflix δημοσίευσε για πρώτη φορά δεδομένα θέασης για το 99% του καταλόγου του.

Οι χρήστες σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν το The Night Agent του Netflix για 812 εκατομμύρια ώρες, καθιστώντας το πολιτικό θρίλερ τη σειρά με τη μεγαλύτερη προβολή το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η αναφορά του «What We Watched» κατατάσσει 18.000 τίτλους με βάση τις ώρες που προβλήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου φέτος. Το Netflix είπε ότι θα δημοσιεύει πλέον την έκθεση κάθε έξι μήνες. Καλύπτοντας σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ώρες παρακολούθησης, άλλες σειρές που εμφανίστηκαν στη λίστα είναι οι Ginny and Georgia, Gilmore Girls, Seinfeld, Friends και The Office.

Το The Mother με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόπεζ ήταν η κορυφαία ταινία, που παρακολουθήθηκε για περισσότερες από 249 εκατομμύρια ώρες. Το μη αγγλικό περιεχόμενο παρήγαγε περίπου το ένα τρίτο όλων των προβολών και το Netflix είπε ότι τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι υπάρχει ακόμα ζήτηση για παλαιότερες παραγωγές.

«Η επιτυχία στο Netflix δεν καθορίζεται μόνο από τις ώρες προβολής. Έχουμε εξαιρετικά επιτυχημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με λιγότερες και υψηλότερες ώρες προβολής. Το θέμα είναι αν μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά ενθουσίασε το κοινό της και το μέγεθος αυτού του κοινού σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του τίτλου», είπε η εταιρεία.

Με σχεδόν 250 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, το Netflix είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα ροής στον κόσμο. Από το 2021, δημοσιεύει εβδομαδιαίες λίστες με τα Top 10 και πιο δημοφιλή, που εμφανίζουν τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές με τις περισσότερες προβολές στα Αγγλικά και σε άλλες γλώσσες.

Το Netflix είπε ότι περισσότεροι από τις μισές παραγωγές, που κυκλοφόρησαν φέτος εμφανίστηκαν στις εβδομαδιαίες λίστες Top 10. Σύμφωνα με τον Τεντ Σαράντος, συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, η αναφορά What We Watched έδειξε ότι το 55% της προβολής του Netflix προέρχεται από πρωτότυπες ταινίες και σειρές και το 45% από τίτλους με άδεια χρήσης.

Η κριτική κατά του Netflix

To Netflix έχει επικριθεί κατά και καιρούς για έλλειψη διαφάνειας στην απόδοση του περιεχομένου στην πλατφόρμα του. Η κριτική ήταν βασικό σημείο και στις φετινές απεργίες του Χόλιγουντ, που παρέλυσαν την κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία για αρκετούς μήνες. Ο λόγος ήταν ότι ηθοποιοί και συγγραφείς απαιτούσαν υψηλότερα δικαιώματα για σειρές που είχαν καλή απόδοση σε πλατφόρμες.

Ο Τεντ Σαράντος αναγνώρισε ότι η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη δημοτικότητα των σειρών και των ταινιών είχε οδηγήσει σε δυσπιστία στην κοινότητα των δημιουργών. Πρόσθεσε δε, ότι το Netflix είχε διατηρήσει τα δεδομένα των θεατών του απόρρητα ενώ χτίζει την επιχείρηση, ώστε να μπορεί να πειραματιστεί χωρίς να δίνει κρίσιμες πληροφορίες σε πιθανούς ανταγωνιστές.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά για το Netflix και τον κλάδο μας», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της. «Πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες προβολής σε αυτήν την αναφορά μας θα δώσουν στους δημιουργούς και στον κλάδο μας βαθύτερες γνώσεις για το κοινό μας και ό,τι έχει απήχηση σε αυτά» είπε.

Η δημιουργική κοινότητα του Χόλιγουντ βασίζεται στα νούμερα τηλεθέασης από την εταιρεία δεδομένων Nielsen, που κυκλοφορεί ετησίως, για την παραδοσιακή εκπομπή και την καλωδιακή τηλεόραση.

Με πληροφορίες του BBC