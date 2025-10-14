TV & MEDIA
Καίτη Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος» - Η δημόσια συγγνώμη της ηθοποιού στη Χρυσούλα Διαβάτη

Η Καίτη Φίνου νόμιζε λανθασμένα πως η Χρυσούλα Διαβάτη έφυγε από τη ζωή και σε ανάρτησή της -την οποία διέγραψε- ευχόταν συλλυπητήρια στην οικογένειά της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου Καίτη Φίνου / NDP
Δημόσια συγγνώμη από τη Χρυσούλα Διαβάτη, ζήτησε μέσω των social media, η Καίτη Φίνου.

Η γνωστή ηθοποιός κατόπιν λάθος πληροφοριών, θεώρησε λανθασμένα πως η Χρυσούλα Διαβάτη έφυγε από τη ζωή και σε ανάρτησή της στα social media, ευχήθηκε καλό ταξίδι και συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Ωστόσο, όπως φάνηκε η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις, γεγονός που μόλις αντιλήφθηκε η Καίτη Φίνου, προχώρησε στη διαγραφή της.

Στη συνέχεια, επέστρεψε με νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, όπου ζητούσε δημόσια συγγνώμη από τη Χρυσούλα Διαβάτη για το μεγάλο λάθος της.

«Ζητώ ένα μεγάλο δημόσιο συγγνώμη για την ανάρτηση που έκανα για την κυρία Χρυσούλα Διαβάτη. Συγγνώμη από την οικογένειά της και την οικογένεια του θεάτρου. Έκανα ένα τραγικό λάθος, δεν μου έχει ξανασυμβεί, πάντα διασταυρώνω όταν ακούω τέτοιες ειδήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Καίτη Φίνου

Η Χρυσούλα Διαβάτη υπενθυμίζεται πως τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, καθώς πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα και η υγεία της έχει επιδεινωθεί.

