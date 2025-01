Η πρεμιέρα του «Squid Game 2» έγραψε ιστορία στο Netflix αλλά δίχασε όσο λίγα πρότζεκτ

«Αναμενόμενη» χαρακτήρισε το Variety την πρωτοφανή επιτυχία της πρεμιέρας του «Squid Game 2» στο Netflix.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς που επέστρεψε τρία χρόνια μετά, συγκέντρωσε 68 εκατομμύρια προβολές μόλις τις πρώτες τέσσερις ημέρες από διάθεσής της στην streamng υπηρεσία.

Πρόκειται για αριθμό - ρεκόρ, καθώς σημείωσε τις περισσότερες προβολές από όσες έχει φτάσει οποιαδήποτε άλλη σειρά του Netflix στην εβδομάδα πρεμιέρας της, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του «Wednesday», το 2022, με 50,1 εκατομμύρια προβολές.

Εντούτοις, όλα δείχνουν ότι η σαρωτική πρεμιέρα της νέας σεζόν, δεν οφείλεται παρά στον πρώτο επιτυχημένο κύκλο του κορεάτικου πρότζεκτ.

«Οι κριτικές του Squid Game 2 κυμαίνονται από συγκλονιστικές έως απογοητευτικές» λέει σε δημοσίευμα, το BBC.

Ο Guardian έγραψε, ότι «μετά από ένα αρκετά αργό ξεκίνημα, η σειρά που επιστρέφει τελικά μετατρέπεται στην τηλεόραση που θα σας κάνει να αισθανθείτε πράγματι άβολα αιμοδιψείς».

«Ο τρίτος κύκλος, ο οποίος έχει ήδη ανατεθεί για το 2025, πρέπει να τα πάει καλύτερα» σημειώνει η κριτικός του Guardian.

Η πρώτη σεζόν του νοτιοκορεατικού δράματος ακολουθεί την περιπέτεια 456 ανθρώπων, απελπισμένων με πολλά χρέη, που πάλευαν μέχρι θανάτου για ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο. Αυτή τη φορά, ο προηγούμενος νικητής, συμμετέχει ξανά με σκοπό να προστατεύσει τους υπόλοιπους διαγωνιζομένους και να «ξεσκεπάσει» εκείνους που κρύβονται πίσω από τα αιματηρά και θανατηφόρα παιχνίδια.

Από την άλλη, η κριτική των Times σχολιάζει: «Το κλειδί της επιτυχίας αυτής της συγκλονιστικής επιστροφής είναι ο προσεκτικός και μελετημένος ρυθμός, σε συνδυασμό με νύξεις φωτός μέσα στη φρικιαστική σκιά».

Η Telegraph έδωσε στη δεύτερη σεζόν μόνο τρία αστέρια, παρομοιάζοντάς την με το «δεύτερο άλμπουμ κάποιου που έγινε ποπ σταρ μέσα σε μια νύχτα», προσθέτοντας πως το Squid Game 2 «έχει πολλά από αυτά που αγαπήσατε στο πρώτο Squid Game, από το 2021, αλλά δεν ενδιαφέρεται να ξεπεράσει, πόσο μάλλον να ανατρέψει, τον προκάτοχό του».

Το ίδιο διχασμένοι είναι και οι εκατομμύρια τηλεθεατές από όλο τον κόσμο, που έσπευσαν να παρακολουθήσουν το νέο «Παιχνίδι του Καλαμριού».

«Ποιος σκέφτηκε την ιδέα να τελειώσει η σεζόν με αυτόν τον τρόπο;», «Δεν ξέρω, αυτή η σεζόν με εκνεύρισε» και «Απογοητευτικό» ήταν μερικά από τα σχόλια του κοινού που δεν ευχαριστήθηκε με την πλοκή, στο X.

7hrs of squid game with no resolution, no solid plot, lame ass plan, barely any character developments, and predictable outcomes... wasted my day pic.twitter.com/5wwynpi2P0 — sabrina (@sabrinavctr) December 27, 2024

I don’t know, this season kind of pissed me off #SquidGame2 pic.twitter.com/b8ROoB293m — ĎÐ (@ThaBestWay) December 27, 2024

first episode of squid game season 2 is just this for an hour pic.twitter.com/JbTFp8gbje — gojo akgae (@hottogojo) December 26, 2024

Με πληροφορίες από BBC