Gladiator: «Έκοψαν» τελικά το gay φιλί του Ντένζελ Ουάσινγκτον; - Ο Ρίντλεϊ Σκοτ το αρνείται, τα social media ετοιμάζουν cancel

Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ντένζελ Ουάσινγκτον ότι το gay φιλί του «κόπηκε» από το Gladiator II, ο σκηνοθέτης της ταινίας, διαψεύδει τα λεγόμενά του.

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ αντέδρασε σε όσα είπε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον για σκηνή που αφαιρέθηκε από το Gladiator II. «Φίλησα έναν τύπο κανονικά, στο στόμα και υποθέτω δεν ήταν ακόμη έτοιμοι για αυτό. Τον σκοτώνω 5 λεπτά αργότερα. Μιλάμε για τον ''Μονομάχο''. Είναι το φιλί του θανάτου», δήλωσε πριν μερικές ημέρες ο ηθοποιός.

Με τη σειρά του, ο Σκοτ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες, σχετικά με το φιλί

«Ο Ντένζελ είπε ότι φίλησε έναν άνδρα στα χείλη, αλλά δεν μπήκε στο τελικό μοντάζ» του ανέφερε ο ρεπόρτερ με τον Ρίντλεϊ Σκοτ να αντιδρά: «Όχι, αυτά είναι μαλ@@@, δεν συνέβη ποτέ αυτό (το φιλί)».

«Στην πραγματικότητα φίλησα έναν άνδρα στην ταινία, αλλά το έβγαλαν, το έκοψαν, νομίζω «κότεψαν», εξήγησε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον στις πρώτες δηλώσεις του, εν μέσω μάλιστα της πρεμιέρας του φιλμ στους περισσότερους κινηματογράφους. Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε, με πλήθος κόσμου να παίρνει θέση στα social media για τον λόγο που «κόπηκε» -αν «κόπηκε» ποτέ- μια σκηνή με ένα gay φιλί.

Μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο, τι συμβαίνει. Εντούτοις, οι ισχυρισμοί του Ντένζελ Ουάσινγκτον βρήκαν πρόσφορο έδαφος στο διαδίκτυο φέρνοντας αντιδράσεις.

Εκτός από τη σκηνή που φέρεται να αφαιρέθηκε από την ταινία, η παραγωγή του Gladiator αντιμετωπίζει κι άλλες αποδοκιμασίες. Η πιο έντονη, είχε να κάνει με τις σκηνές της Αιγύπτιας-Παλαιστίνιας ηθοποιού May Calamawy, η οποία αναμενόταν να έχει μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, δεν προβλήθηκαν στη μεγάλη οθόνη, με αποτέλεσμα ο Σκοτ και οι υπόλοιποι πίσω από τις κάμερες, να χαρακτηριστούν μέχρι και «ομοφοβικοί σιωνιστές».

Ο φόβος ότι μπορεί να ετοιμάζεται cancel για το Gladiator II στα social media, θα μπορούσε να δικαιολογήσει την άρνηση του Ρίντλεϊ Σκοτ να παραδεχτεί ότι προέβη σε αυτή την κίνηση. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σε κάθε περίπτωση, το κοινό διαμαρτύρεται στο X και καλεί όσους δεν έχουν δει ακόμη την ταινία, «να μην τους χαρίσουν τα λεφτά τους».

Στο σίκουελ της κλασσικής, πλέον, παραγωγής του 2000, ο χαρακτήρας του Ντένζελ Ουάσινγκτον είναι bisexual, όπως και οι δύο άλλοι αυτοκράτορες που εμφανίζονται στην ταινία.

Θα είναι η πρώτη φορά που ο πολυβραβευμένος ηθοποιός ενσαρκώνει έναν χαρακτήρα που δεν είναι ετερόφυλος, αν και το 1993 είχε πρωταγωνιστήσει στο δράμα «Φιλαδέλφεια», ως ένας δικηγόρος που βάζει στην άκρη τις προκαταλήψεις του για να υπερασπιστεί έναν gay άνδρα που πεθαίνει από AIDS (Τομ Χανκς).

Ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, ο μεγάλος Ρίντλεϊ Σκοτ («Blade Runner», «Alien»), επιστρέφει πίσω από την κάμερα για το «Μονομάχος II», στη δεύτερη συνεργασία του με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Προηγουμένως, είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους στο «American Gangster» του 2007, που απέσπασε θετικές κριτικές τόσο από τα κινηματογραφικά κοινά, αλλά και τους κριτικούς.