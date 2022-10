«Frasier»: Η εμβληματική κωμωδία των 90s επιστρέφει

Ο Kelsey Grammer επιστέφει με έναν από τους πλέον εμβληματικούς ρόλους στην τηλεόραση καθώς η Paramount+ επιβεβαίωσε ότι γίνεται πραγματικότητα το sequel της αγαπημένης κωμικής σειράς των 90s «Frasier».

Σχεδόν 19 μήνες μετά την αρχική ανακοίνωση της επιστροφής του Frasier στην οθόνη, ο ψυχίατρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Frasier Crane (Grammer) ξεκινά μία νέα φάση στη ζωή του σε άλλη πόλη.

Ωστόσο στο sequel δεν θα συμμετέχουν, τουλάχιστον σε μόνιμη βάση, οι πρωταγωνιστές της αρχικής σειράς, David Hyde Pierce (Niles), Jane Leeves (Daphne) και Peri Gilpin ( Roz), αν και είναι πολύ πιθανό να κάνουν guest εμφανίσεις.

Το σενάριο υπογράφουν οι Chris Harris (How I Met Your Mother, Acapulco) και Joe Cristalli (Life in Pieces, Hulu’s Maggie), που έχουν αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τους Grammer, Tom Russo και Jordan McMahon.

Το Frasier προβαλλόταν από το 1993 ως το 2004, για 11 σεζόν στο NBC. Η κωμωδία που δημιούργησαν οι David Angell, Peter Casey και David Lee κέρδισε 37 Emmys, με τους Grammer και Pierce να έχουν αποσπάσει από 4 βραβεία ο καθένας για τις ερμηνείες τους ως Frasier και Niles Crane, αντίστοιχα.

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter/Deadline