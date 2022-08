Φανς κατηγορούν το Nickelodeon ότι «σεξουαλικοποίησε» την Αριάνα Γκράντε όταν εκείνη ήταν 16 ετών

Οι φανς της Αριάνα Γκράντε κατηγόρησαν το Nickelodeon ότι «σεξουαλικοποίησε» την τραγουδίστρια την εποχή που εκείνη πρωταγωνιστούσε στην σειρά Victorious.

Τα επικριτικά σχόλια κατά του δικτύου παιδικών προγραμμάτων είναι η απάντηση στις συγκλονιστικές αποκαλύψεις της πρώην συμπρωταγωνίστριας της ποπ σταρ, Jennette McCurdy, μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της, με τον τίτλο «I'm Glad My Mom Died».

Εκτός από τη λεπτομερή περιγραφή της παιδικής κακοποίησης από την μητέρα της, η McCurdy έκανε αναφορά σε καποιητική συμπεριφορά και εκμετάλλευση στο σετ του Nickelodeon.

Πολλοί ήταν οι φανς που αντέδρασαν με τις αποκαλύψεις της McCurdy, για την φερόμενη σύμφωνα με την ίδια κακομεταχείριση ωστόσο ακόμα περισσότεροι έσπευσαν να πουν ότι και η Αριάνα Γκράντε ήταν επίσης «θύμα» του Nickelodeon.

Σε ένα tweet που έκτοτε έγινε viral, ένας λογαριασμός με το όνομα Veronasfilms μοιράστηκε μια συλλογή από σκηνές της Αριάνα Γκράντε όπου υποδύεται την Cat (στη σειρά Victorious) στον, πλέον ανενεργό ιστότοπο του δικτύου, TheSlap.

Το TheSlap ήταν ένας ιστότοπος που ξεκίνησε το Nickelodeon παράλληλα με τη κωμική σειρά Victorious του 2010 – όπου η Γκράντε πρωταγωνίστησε ως Cat – και πρόσφερε στους θεατές αποκλειστικό υλικό με τους χαρακτήρες της σειράς.

Μεταξύ αυτών των κλιπ, ωστόσο, ήταν και μία σειρά από βίντεο με τον τίτλο Cat’s Random Thoughts, η οποία παρουσίαζε τον χαρακτήρα της Γκράντε, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Dan Schneider.

«Ας μην ξεχνάμε, η Αριάνα είναι και η ίδια θύμα από τον ανατριχιαστικό Dan Schneider», ανέφερε το tweet. «Γι’ αυτό δεν μιλά πια για τον ρόλο της Cat. Την πρόβαλαν ως σεξουαλικό υποκείμενο», έγραψε ο χρήστης αφήνοντας υπονοούμενα για παιδική εκμετάλλευση.

Στο συνημμένο βίντεο, η Γκράντε, η οποία ήταν 16 ετών τότε, παρουσιάζεται σε αρκετά κλιπ, άλλοτε να πιπιλίζει το δάχτυλό της και άλλοτε να προσπαθεί να «βγάλει χυμό από μια πατάτα», όλα με έντονα σεξουαλικά υπονοούμενα.

Ένα απόσπασμα δείχνει τη Γκράντε να φωνάζει «Είμαι μούσκεμα», ενώ σε ένα άλλο, είναι ξαπλωμένη ανάποδα και ρίχνει νερό στον εαυτό της.

Ο Independent επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του Nickelodeon και του Schneider για να σχολιάσουν σχετικά αλλά δεν έχει λάβει απάντηση.

Αρκετοί χρήστες καταδικάζοντας τα βίντεο, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «Αντί να παρενοχλούμε την Αριάνα ή την Jennette, θα πρέπει να φωνάξουμε με όλη μας την δύναμη για την κακοποίηση των παιδιών που λαμβάνει χώρα στο Nickelodeon, τη Disney και άλλα δίκτυα που έχουν πολλά παιδιά ηθοποιούς. Υπάρχουν πάρα πολλές παρόμοιες ιστορίες. Ο κλάδος πρέπει να αλλάξει».

Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε πως «Υπήρχαν πολλές στιγμές που ήταν άβολες».

«Τι στο καλό είδα μόλις τώρα;;» διερωτήθηκε ένας άλλος.

Η Αριάνα Γκράντε δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια εναντίον του Schneider, ο οποίος έφυγε από το Nickelodeon το 2018.

Ωστόσο, τρία χρόνια αργότερα, οι New York Times ανέφεραν ότι το δίκτυο διέκοψε τις σχέσεις μαζί του αφού μετά από μια εσωτερική έρευνα, που διενεργήθηκε βρέθηκαν στοιχεία λεκτικής κακοποίησης προς τους συναδέλφους του.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα με οποιονδήποτε συνεργάτη του.

Η McCurdy επανέλαβε τον χαρακτήρα της iCarly Sam Puckett στο spinoff της σειράς Sam & Cat το 2013.

Η σειρά ακυρώθηκε μετά από μία σεζόν και οι φήμες τότε οργίαζαν ότι αυτό οφειλόταν σε κόντρα μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, επειδή η McCurdy προφανώς έμαθε ότι η Αριάνα Γκράντε έβγαζε περισσότερα χρήματα από εκείνη.

Ωστόσο, η McCurdy έχει αρνηθεί αυτές τις φήμες. Αν και παραδέχτηκε ότι «δεν της άρεσε» που η Αριάνα Γκράντε, τότε ανερχόμενη ποπ σταρ, έπαιρνε άδεια συνεχώς για να επικεντρωθεί στη μουσική της καριέρα.

everyone keeps bringing ariana grande for stan drama against jennette and idk why. let’s not forget, ariana is a victim herself from the creepiness of dan schneider. this is why she doesn’t talk about the role of cat valentine anymore. they sexualized and infantilized her. pic.twitter.com/72MrdW2j33