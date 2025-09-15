TV & MEDIA
Emmy 2025: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί - Με καφίγια ο Javier Bardem

Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Φωτ.: X
Απονεμήθηκαν τα Emmy 2025, τιμώντας «τους καλύτερους στην αμερικανική τηλεόραση από την 1η Ιουνίου 2024 έως τις 31 Μαΐου 2025», όπως επέλεξε η Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών.

Μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων Emmy αναδείχθηκε το δραματικό τηλεοπτικό φαινόμενο του Netflix, «Adolescence», το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία και επιβεβαίωσε τη φήμη του ως μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της πλατφόρμας. Η σειρά τιμήθηκε με τα βραβεία καλύτερης μίνι σειράς, σκηνοθεσίας, σεναρίου, καθώς και τρεις ερμηνευτικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την αποδοχή από το κοινό και την Ακαδημία.

Ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψαν και οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, όπως εκείνες των Sydney Sweeney, Pedro Pascal, Jenna Ortega, Jake Gyllenhaal και Cate Blanchett.

Βίντεο από το κόκκινο χαλί:

Επίσης, δεν έλειψαν τα πολιτικά μηνύματα από το κόκκινο χαλί. Ο Javier Bardem εμφανίστηκε με καφίγια (keffiyeh) και δήλωσε: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη! Δεν μπορώ να συνεργαστώ με καμία κινηματογραφική ή τηλεοπτική εταιρεία που δικαιολογεί ή υποστηρίζει τη γενοκτονία. Εδώ είμαι σήμερα, καταγγέλλοντας τη γενοκτονία στη Γάζα».

Eπίσης, η Megan Stalter εμφανίστηκε με τσάντα που έγραφε «κατάπαυση πυρός».

Jenna Ortega:

Pedro Pascal:

Hunter Schafer:

Charlie Hunnam και Morgana McNelis:

Carrie Coon:

Sydney Sweeney:

RuPaul's Drag Race:

Owen Cooper και Erin Doherty:

Demi Lovato:

Scarlett Johansson και Colin Jost:

Javier Bardem:

Lisa:

Lauren Graham και Alexis Bledel:

Gwendoline Christie:

Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Taika Waititi και Rita Ora / EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Cate Blanchett/ EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Selena Gomez και Benny Blanco/ EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Sara Foster/ EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Jimmy Kimmel και Molly McNearney/ EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Tim Cook/ EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Ben Stiller/ EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Sarah Paulson/ EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Catherine Zeta-Jones/ EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Megan Stalter/ EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Ice-T/ EPA
Emmy 2025: κοκκινο χαλι Facebook Twitter
Michelle Monaghan/ EPA
