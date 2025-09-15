Emmy 2025: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί - Με καφίγια ο Javier Bardem

Απονεμήθηκαν τα Emmy 2025, τιμώντας «τους καλύτερους στην αμερικανική τηλεόραση από την 1η Ιουνίου 2024 έως τις 31 Μαΐου 2025», όπως επέλεξε η Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών.

Μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων Emmy αναδείχθηκε το δραματικό τηλεοπτικό φαινόμενο του Netflix, «Adolescence», το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία και επιβεβαίωσε τη φήμη του ως μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της πλατφόρμας. Η σειρά τιμήθηκε με τα βραβεία καλύτερης μίνι σειράς, σκηνοθεσίας, σεναρίου, καθώς και τρεις ερμηνευτικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την αποδοχή από το κοινό και την Ακαδημία.

Ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψαν και οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, όπως εκείνες των Sydney Sweeney, Pedro Pascal, Jenna Ortega, Jake Gyllenhaal και Cate Blanchett.

Επίσης, δεν έλειψαν τα πολιτικά μηνύματα από το κόκκινο χαλί. Ο Javier Bardem εμφανίστηκε με καφίγια (keffiyeh) και δήλωσε: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη! Δεν μπορώ να συνεργαστώ με καμία κινηματογραφική ή τηλεοπτική εταιρεία που δικαιολογεί ή υποστηρίζει τη γενοκτονία. Εδώ είμαι σήμερα, καταγγέλλοντας τη γενοκτονία στη Γάζα».

Eπίσης, η Megan Stalter εμφανίστηκε με τσάντα που έγραφε «κατάπαυση πυρός».

Jenna Ortega:

Pedro Pascal:

Hunter Schafer:

Charlie Hunnam και Morgana McNelis:

Charlie Hunnam and longtime partner Morgana McNelis haven’t been seen on a red carpet in years, but they’re at tonight’s #Emmys . pic.twitter.com/h7ftcUunBk

Carrie Coon:

Sydney Sweeney:

RuPaul's Drag Race:

Owen Cooper και Erin Doherty:

Demi Lovato:

Scarlett Johansson και Colin Jost:

Javier Bardem:

Javier Bardem says "Free Palestine!" on the #Emmys red carpet and "I can’t work" with any film or TV company that "justifies or supports the genocide."



“Here I am today, denouncing the genocide in Gaza.”https://t.co/LdFC09Rugk pic.twitter.com/ae9nWoXWWx