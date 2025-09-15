Emmy 2025: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί - Με καφίγια ο Javier Bardem

Απονεμήθηκαν τα Emmy 2025, τιμώντας «τους καλύτερους στην αμερικανική τηλεόραση από την 1η Ιουνίου 2024 έως τις 31 Μαΐου 2025», όπως επέλεξε η Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών.
Μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων Emmy αναδείχθηκε το δραματικό τηλεοπτικό φαινόμενο του Netflix, «Adolescence», το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία και επιβεβαίωσε τη φήμη του ως μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της πλατφόρμας. Η σειρά τιμήθηκε με τα βραβεία καλύτερης μίνι σειράς, σκηνοθεσίας, σεναρίου, καθώς και τρεις ερμηνευτικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την αποδοχή από το κοινό και την Ακαδημία.
Ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψαν και οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, όπως εκείνες των Sydney Sweeney, Pedro Pascal, Jenna Ortega, Jake Gyllenhaal και Cate Blanchett.
Βίντεο από το κόκκινο χαλί:
Επίσης, δεν έλειψαν τα πολιτικά μηνύματα από το κόκκινο χαλί. Ο Javier Bardem εμφανίστηκε με καφίγια (keffiyeh) και δήλωσε: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη! Δεν μπορώ να συνεργαστώ με καμία κινηματογραφική ή τηλεοπτική εταιρεία που δικαιολογεί ή υποστηρίζει τη γενοκτονία. Εδώ είμαι σήμερα, καταγγέλλοντας τη γενοκτονία στη Γάζα».
Eπίσης, η Megan Stalter εμφανίστηκε με τσάντα που έγραφε «κατάπαυση πυρός».
Actors show support for palestine on the Emmys red carpet. pic.twitter.com/6PXtbO8vHT— 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@yourfavnook) September 15, 2025
Jenna Ortega:
WHAT A SERVE: Jenna Ortega in ✨Givenchy✨ by Sarah Burton Fall/Winter 2025 at the red carpet of Emmys. 🪡 pic.twitter.com/cDfzzXqE6j— La Mode Unknown (@LaModeUnknown) September 14, 2025
Pedro Pascal:
Proof that Pedro Pascal never misses. 🤩 #Emmys (📷: Getty) https://t.co/qFfnCB4EJR pic.twitter.com/CvfMYL7vwb— E! News (@enews) September 14, 2025
Hunter Schafer:
Hunter Schafer poses in all red on the #Emmys red carpet pic.twitter.com/SQWBWHvi2Z— Variety (@Variety) September 14, 2025
Charlie Hunnam και Morgana McNelis:
Charlie Hunnam and longtime partner Morgana McNelis haven’t been seen on a red carpet in years, but they’re at tonight’s #Emmys. pic.twitter.com/h7ftcUunBk— Poetry. (@2lastvibes) September 15, 2025
Carrie Coon:
Carrie Coon from #TheWhiteLotus twirls on the #Emmys red carpet pic.twitter.com/oyfAkpkqto— Variety (@Variety) September 14, 2025
Sydney Sweeney:
Sydney Sweeney is a knockout on the #Emmys red carpet. 🥊 pic.twitter.com/KovDYvIY1R— Entertainment Tonight (@etnow) September 14, 2025
RuPaul's Drag Race:
We couldn't take our eyes off these "RuPaul's Drag Race" stars on the #Emmys red carpet! (📷: Shutterstock) pic.twitter.com/8OXYFNi9hB— E! News (@enews) September 14, 2025
Owen Cooper και Erin Doherty:
Owen Cooper and Erin Doherty pose together on the #Emmys red carpet pic.twitter.com/M0HVspPhPx— Variety (@Variety) September 14, 2025
Demi Lovato:
Demi Lovato arrives to the #Emmys red carpet. pic.twitter.com/LMGFaU7hOs— Pop Bakes (@ThePopBakes) September 15, 2025
Scarlett Johansson και Colin Jost:
Scarlett Johansson and Colin Jost look picture perfect for the Emmy Awards red carpet.#Emmys pic.twitter.com/70CEHbJoOm— Poetry. (@2lastvibes) September 15, 2025
Javier Bardem:
Javier Bardem says "Free Palestine!" on the #Emmys red carpet and "I can’t work" with any film or TV company that "justifies or supports the genocide."— Variety (@Variety) September 15, 2025
“Here I am today, denouncing the genocide in Gaza.”https://t.co/LdFC09Rugk pic.twitter.com/ae9nWoXWWx
Lisa:
That’s our Mook 👏 LISA arrives on the #Emmys red carpet. pic.twitter.com/iGn47mKSTB— billboard (@billboard) September 14, 2025
Lauren Graham και Alexis Bledel:
IF YOU'RE OUT ON THE ROAD 😭— Netflix (@netflix) September 14, 2025
Lauren Graham and Alexis Bledel have a Gilmore Girls reunion on the #Emmys red carpet. | 📸: Getty pic.twitter.com/KKsrqjxj0N
Gwendoline Christie:
Gwendoline Christie suits up in Haider Ackermann for Tom Ford at the Emmy Awards red carpet.#Emmys pic.twitter.com/Eqvhrdnymo— Poetry. (@2lastvibes) September 14, 2025