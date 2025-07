Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα 77α Βραβεία Emmy, με τη δραματική σειρά «Severance» να προηγείται συγκεντρώνοντας συνολικά 27 υποψηφιότητες, ενώ το «The Studio» κυριάρχησε στις κωμωδίες με 23.

Εντυπωσιακή παρουσία είχε και το The Penguin, σειρά του HBO από το σύμπαν του Batman, η οποία ηγείται στις υποψηφιότητες των limited series με 24 συνολικά διακρίσεις.

Οι υποψηφιότητες καλύπτουν έργα που προβλήθηκαν από 1η Ιουνίου 2024 έως 31 Μαΐου 2025, ενώ συνολικά θα απονεμηθούν βραβεία σε 118 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων ηθοποιίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου, ανά είδος.

Ανάμεσα στους φετινούς διεκδικητές ξεχωρίζουν και νέες αφίξεις, «The Pitt», «Paradise», «Nobody Wants This» και «The Studio», που κατάφεραν να προταθούν στις βασικές κατηγορίες Καλύτερης Δραματικής και Κωμικής Σειράς. Στις αντίστοιχες υποκριτικές κατηγορίες, υποψηφιότητες απέσπασαν οι Νόα Γουάιλ (The Pitt), Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise), Σεθ Ρόγκεν (The Studio), Κρίστεν Μπελ και Άνταμ Μπρόντι (Nobody Wants This).

Η Ακαδημία Τηλεόρασης ανέφερε ότι φέτος σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχής μελών στην πρώτη φάση ψηφοφορίας. Η τελική διαδικασία ψηφοφορίας θα διεξαχθεί από 18 έως 27 Αυγούστου, ενώ τα Creative Arts Emmy Awards θα απονεμηθούν στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Η κεντρική τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, με παρουσιαστή τον κωμικό Νέιτ Μπαργκάτσε.

Ακολουθούν οι σειρές με τις περισσότερες υποψηφιότητες και στη συνέχεια ο πλήρης κατάλογος των φετινών υποψηφιοτήτων:

Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας

Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Κόλιν Φάρελ – The Penguin

Κούπερ Κοχ – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Μπράιαν Ταιρί Χένρι – Dope Thief

Τζέικ Τζίλενχαλ – Presumed Innocent

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας

Κέιτ Μπλάνσετ – Disclaimer

Μέγκαν Φαχί – Sirens

Ρασίντα Τζόουνς – Black Mirror

Κριστίν Μιλιότι – The Penguin

Μισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ανταμ Μπρόντι – Nobody Wants This

Σεθ Ρόγκεν – The Studio

Τζέισον Σίγκελ – Shrinking

Μάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ – The Bear

Ο Άνταμ Μπρόντι στο «Nobody Wants This» / Φωτ: Netflix



Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας

Adolescence

The Penguin

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Dying for Sex

Black Mirror

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς – Matlock

Σάρον Χόργκαν – Bad Sisters

Μπριτ Λόουερ – Severance

Μπέλα Ράμσεϊ – The Last of Us

Κέρι Ράσελ – The Diplomat

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν – Paradise

Γκάρι Ολντμαν – Slow Horses

Πέντρο Πασκάλ – The Last of Us

Ανταμ Σκοτ – Severance

Νόα Γουάιλ – The Pitt

Καλύτερη Δραματική Σειρά

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Τζιν Σμαρτ – Hacks

Κίντα Μπράνσον – Abbott Elementary

Κρίστεν Μπελ – Nobody Wants This

Αγιο Εντεμπίρι – The Bear

Ούζο Αντούμπα – The Residence

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Αϊκ Μπάρινχολτζ – The Studio

Κόλμαν Ντομίνγκο – The Four Seasons

Χάρισον Φορντ – Shrinking

Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere

Εμπον Μος Μπάκραχ – The Bear

Μάικλ Γιούρι – Shrinking

Μπόουεν Γιάνγκ – Saturday Night Live

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Ζακ Τσέρι – Severance

Γουόλτον Γκόγκινς – The White Lotus

Τζέισον Αϊζακς – The White Lotus

Τζέιμς Μάρσντεν – Paradise

Σαμ Ρόκγουελ – The White Lotus

Τράμελ Τίλμαν – Severance

Τζον Τουρτούρο – Severance

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Λίζα Κόλον – Ζάγιας – The Bear

Χάνα Αϊνμπιντερ – Hacks

Κάθριν Χαν – The Studio

Τζανέλ Τζέιμς – Abbott Elementary

Κάθριν Ο’ Χάρα – The Studio

Σέριλ Λι Ράλφ – Abbott Elementary

Τζέσικα Γουίλιαμς – Shrinking

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Πατρίσια Αρκέτ – Severance

Κάρι Κουν – The White Lotus

Κάθριν ΛαΝάσα – The Pitt

Τζουλιάν Νίκολσον – Paradise

Πάρκερ Πόουζι – The White Lotus

Νατάσα Ρόθγουελ – The White Lotus

Εϊμι Λου Γουντ – The White Lotus

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας

Χαβιέ Μπαρδέμ – Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story

Μπιλ Καμπ – Presumed Innocent

Οουεν Κούπερ – Adolescence

Ρομπ Ντιλέινι – Dying for sex

Πίτερ Σάρσγκαρντ – Presumed Innocent

Ασλεϊ Γουόλτερς – Adolescence

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας

Εριν Ντοχέρτι – Adolescence

Ρουθ Νέγκα – Presumed Innocent

Ντίρντρε Ο ‘Κόνελ – The Penguin

Κλόι Σεβινί – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Τζένι Σλέιτ – Dying for Sex

Κριστίν Τρεμάρκο – Adolescence

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας

Adolescence

The Penguin

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Dying for Sex

Black Mirror