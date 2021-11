Tα σκυλιά στη Μεγάλη Βρετανία από σήμερα έχουν ένα τηλεοπτικό κανάλι με εξειδικευμένο περιεχόμενο μόνο για εκείνα: το DogTV.

Το DogTV είναι ένα νέο τηλεοπτικό δίκτυο που δημιουργήθηκε ειδικά για τους τετράποδους φίλους του ανθρώπου μετά από τρία χρόνια έρευνας.

Προβάλλει επιστημονικά ελεγμένο πρόγραμμα με στόχο να ανακουφίσει συμπτώματα συνθηκών όπως το άγχος του αποχωρισμού, η μοναξιά και το στρες, σύμφωνα με τους ιθύνοντες.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται εκπομπές, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες σκύλων να κατανοήσουν καλύτερα και να φροντίσουν τα κατοικίδιά τους.

Καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που παίρνουν σκυλιά αυξήθηκε δραματικά κατά τη διάρκεια των lockdown, το DogTV θα μπορούσε να αναδειχθεί σωτήριο, ειδικά με την επιστροφή των ιδιοκτητών σκύλων στους χώρους εργασίας.

Το κανάλι αναπτύχθηκε μετά από μελέτες σχετικά με τις ψυχολογικές ανάγκες, τις διαθέσεις και τις αντιδράσεις των ζώων, για να τα βοηθήσει να αισθάνονται πιο ήρεμα όταν χρειάζεται, όπως ανέφεραν οι παραγωγοί σε ανακοίνωσή τους.

Τα χρώματα, οι συχνότητες του ήχου και η ευθυγράμμιση της κάμερας έχουν προσαρμοστεί για να καλύπτουν τις αισθήσεις του σκύλου.

Ο καθηγητής Nicholas Dodman, επικεφαλής επιστήμονας για το DogTV, δήλωσε πως πρόκειται «για μια εξαιρετική πηγή για τους ιδιοκτήτες σκύλων που θα συμβάλλει στην ανακούφιση ορισμένων από τα προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να προκύψουν όταν τα σκυλιά μένουν μόνα τους.

»Με τον αριθμό των ιδιοκτητών σκύλων να αυξάνεται λόγω της πανδημίας και τους ιδιοκτήτες να επιστρέφουν τώρα στη δουλειά, το DogTV βοηθά τους σκύλους να αισθάνονται ήρεμοι μέχρι να επιστρέψουν οι ιδιοκτήτες τους στο σπίτι».

Το κανάλι, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο σε άλλες χώρες, περιλαμβάνει επίσης προγράμματα για ιδιοκτήτες σκύλων, συμπεριλαμβανομένων εκπομπών από την εκπαιδεύτρια σκύλων των διασήμων, Laura Nativo, η οποία θα παρέχει συμβουλές για το πώς να ζεις καλύτερα στο σπίτι με ένα κατοικίδιο, καθώς και προγράμματα που παρέχουν απλές συνταγές για σκύλους.

Σύμφωνα με το Dog TV, ένας στους έξι σκύλους υποφέρει από άγχος αποχωρισμού.

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται όταν λείπουν οι ιδιοκτήτες μπορεί να κυμαίνονται από υπερβολικό γάβγισμα και άρνηση για τροφή, μέχρι προσπάθεια διαφυγής και καταστροφική συμπεριφορά.

Η βρετανίδα εκπαιδεύτρια ζώων Victoria Stilwell σημείωσε ότι «Οι άνθρωποι στην αρχή πιστεύουν ότι το DogTV είναι λίγο περίεργη ιδέα, αλλά όταν τους λέω τον όγκο της έρευνας που έχει γίνει, ότι δηλαδή αυτό το τηλεοπτικό κανάλι μπορεί να βοηθήσει τα σκυλιά τους όταν μένουν μόνα στο σπίτι, να βελτιώσει τη ζωή τους σημαντικά και να συμβάλει ουσιαστικά στη διαχείριση του στρες και του άγχους, τότε το αντιλαμβάνονται τη σημασία του».

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε smart tv, συσκευές Android και Apple και online.

