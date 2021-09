Αμήχανη, αλλά απτόητα γελαστή συνέχισε να μιλά η δημοσιογράφος του BBC μετά το μίνι «ατύχημα» που της προκάλεσε σε ζωντανή μετάδοση ένας σκύλος-οδηγός.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής BBC Breakfast, η Κάρολ Κέρκγουντ έπλεκε το εγκώμιο στη Φλας, επαινώντας την καλή συμπεριφορά της στους Νταν Γουόκερ και Λουίς Νάγκεντ που βρίσκονταν στο στούντιο του κρατικού βρετανικού μέσου.



Δυστυχώς για την 59χρονη παρουσιάστρια καιρού, η «καλή συμπεριφορά» της Φλας δεν είχε διάρκεια. Το όμορφο λαμπραντόρ θέλησε να φύγει από το πλάνο, τραβώντας τη δημοσιογράφο που προσπάθησε να τη συγκρατήσει. «Κάποιος να σώσει την Κάρολ» είπε χαριτολογώντας ο παρουσιαστής.

🛑 @carolkirkwood down!



Flash the guide dog is running the show on #BBCBreakfast this morning 🐾 https://t.co/g98lIxe3Fa pic.twitter.com/6ym3obw6Tz